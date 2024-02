Chenoa se enfadó con el jurado de 'El Desafío': “Me parecería muy falso decir gracias”

Chenoa se enfrentó al jurado de El Desafío en la noche de este viernes. A la concursante le parecieron “injustas” las puntuaciones que recibió tras subirse a una plataforma giratoria para bailar al ritmo de Tattoo, la canción con la que Loreen ganó Eurovisión 2023.

Los más críticos con ella fueron Santiago Segura y Pilar Rubio, que le dieron 6 puntos, mientras que Juan del Val le concedió 7. Tras descubrir las valoraciones, la presentadora de Operación Triunfo 2023 se rebeló contra los jueces.

“No voy a menospreciar el trabajo de mis compañeros, pero si voy a defender mi 10. Voy a defender las horas de trabajo, las lesiones y todo lo que ha hecho mi equipo, que merecía un 10 por vuestra parte”, empezó diciendo la cantante.

Chenoa dio a entender que cuando tiene un problema en un plató de televisión prefiere callarse y “salir llorando”, pero en esta ocasión la pareció necesario mostrar su cabreo.

“Hoy me he enfadado. No me parece justo para mi equipo. Que me pongáis un 7 a mí, que no sé bailar, me parece fantástico, pero me sabe mal por la gente que curra”, añadió para defender el talento de los bailarines que la habían acompañado sobre el escenario.

“Pero te puntuamos a ti, Chenoa, no a tu equipo”, le recordó Segura, dejando claro que “todos los equipos tienen un 10”.

“Lo sé”, contestó ella, “pero me parecería muy falso decir 'gracias y chachi' porque yo no soy así. Al igual que lloro, me enfado”, concluyó mientras agradecía los votos del jurado porque, en el fondo, dijo “entender perfectamente” las puntuaciones recibidas: “No me enfado, pero sí lo tengo que defender”.

Su compañero Adrián Lastra quiso darle su puntuación, pero ella se negó, y el programa intervino para dejar bien claro que no se podía producir un trasvase de este tipo.