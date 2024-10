Marc Cucurella en 'La Revuelta': de casi ser “el más odiado de España”, al regalo que Broncano no pudo mostrar a cámara

“Uno de los mejores defensas del mundo, en La Revuelta, Marc Cucurella”, decía David Broncano este miércoles para presentar a su invitado de la noche. “El primer futbolista de la temporada”, señalaba el presentador ante el que definió como uno de los más “fulleros”.

Y es que el deportista empezó fuerte regalando a Broncano una camiseta personalizada, con una frase en la parte posterior, que no pudo ni leer: “No se puede porque me mete en un conflicto”, lamentó. Por lo que después le obsequió con otra que tenía un mensaje más amable: “Habla solo cuando tengas que decir 'jaque mate'”.

Además, Cucurella (de Alella) también hizo varios guiños a la rivalidad con Pablo Motos, cuando el presentador le preguntó por los partidos en los que juega con otro en su misma posición: “Con alguien en tu misma posición no se puede jugar, como te pasa a ti”, dijo entre risas.

Preguntado por el ambiente entre los jugadores de la Selección: “Hemos tenido momentos de crisis, en la Eurocopa, muchos días juntos también, pero en general muy buen rollo. Creo que el éxito es porque formamos un buen grupo, daba igual quién jugase, teníamos el mismo objetivo”.

Al emitir varias imágenes de jugadas de Cucurella, recordaron las manos que no le pitaron en la Eurocopa y que podrían haber supuesto la eliminación de España: “Yo estaba cagado, la verdad, porque el árbitro me tenía manía un poco. Nos habíamos enzarzado alguna vez y vi que me debía una”, bromeó al ver que no se las pitaban. “Podía haber sido la persona más odiada de toda España”, aseguró.

Finalmente, Broncano le hizo las preguntas clásicas. Sobre su patrimonio señaló que podía tener entre “diez y veinte millones de euros”. Mientras que el sexo practicado en el último mes: “Tengo tres hijos y los suegros en casa, así que entre siete y diez veces”.