María Patiño sale en defensa de Aitana por su polémico baile: “Mis tetas no me restan”

La sensual coreografía de Miamor, uno de los últimos éxitos de Aitana, sigue dando que hablar. Frente a quienes la consideran inadecuada porque la artista es un auténtico referente entre el público más joven, otros muchos defienden que la cantante puede expresarse como le venga en gana. El baile, dicen, es sólo el reflejo de la letra de la canción.

Desde Telecinco le han llegado todo tipo de reacciones. Para Patricia Pardo (Vamos a ver) es un ejemplo de “hipersexualización de la infancia”; para María Patiño (Socialité) es un simple baile.

La periodista ha salido a defenderla públicamente con una anécdota que le ocurrió cuando empezó a trabajar en televisión.

“Querida Aitana”, comienza Patiño el mensaje que ha escrito en la red social X. “Cuando empecé en mi profesión me recomendaron no utilizar escotes. Me rebelé. ¿Soy menos periodista? ¿Menos seria? Mis tetas no me restan, mi forma de hablar no me resta. Sólo me resta no ser fiel a mí misma”, concluye la presentadora de Mediaset.

Horas después de escribir este texto se pronunció también en Socialité, donde defendió en primer lugar que “cada padre educa a su hija como le da la gana”, pero recordó que “los niños de ahora despiertan mucho antes, a nivel sexual, que los de mi generación”.

Además, insistió en su mensaje: “A mí no me define mi forma de vestir sino la forma de trabajar. Detrás de esa chica y ese baile hay profesionalidad”, señaló la presentadora, que parece estar convencida de que Aitana pagara las consecuencias de enarbolar esta bandera: “Es muy joven y le va a pasar factura llevar esa bandera porque hay parte de la sociedad que no lo comparte”.