Marina Rivers cuenta en 'MasterChef' lo peor que ha vivido por ser famosa: “Amenazaron a mi familia con matarla”

Marina Rivers contó este lunes, durante la novena entrega de MasterChef Celebrity 9 (La 1), lo mejor y lo peor que le ha dejado la fama. Su reflexión se produjo durante la prueba de exteriores, justo después de que Inés Hernand empezara a tararear la canción La fama, de Rosalía con The Weeknd, y Francis Lorenzo aprovechara el momento para preguntar a sus compañeras del equipo rojo cómo llevan ellas eso, la fama.

“He tenido muy buena suerte porque mucha gente me ha dado cosas superbonitas”, comenzó diciendo Rivers. La influencer puso como ejemplo una pareja que tuvo en el pasado y la forma en la que su romance trascendió más allá de su propia relación: “Yo tuve una pareja trans y visibilizamos un montón el tener una pareja del colectivo. Muchos niños trans me venían a contar que gracias a que yo lo había dicho, habían sido capaces de decirlo en casa porque sabían que alguien les iba a querer y les iba a aceptar”.

Sin embargo, la fama también ha tenido consecuencias negativas para la tiktoker. “También me han moñeado, me han escupido, me han pegado...” dijo antes de enumerar lo peor de todo: “Hay muchas veces que he llegado a pasar épocas muy malas. Han llegado a amenazar a mi familia, de matar a mi familia, han intentado rayarme el coche o me han puesto mensajitos en el coche durante la Universidad”.

“Hay gente que está un poco cucureta”, señaló Inés Hernand tras escuchar a su compañera. Después, la presentadora de TVE desveló lo más negativo que ha sufrido por ser famosa: “Las agresiones digitales me parecen las más fuertes. Y luego, que me envían muchas fotos guarras sin yo pedirlas. Eso me parece una barbaridad”.