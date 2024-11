El mensaje de Broncano al regresar con 'La Revuelta' tras suspenderse por la DANA: “Hemos dudado hasta qué hacer”

La pasada semana, TVE decidió no emitir La Revuelta ni el miércoles, ni el jueves para dedicarse a informar de todo lo relacionado en la Comunidad Valenciana con la ya considerada como peor DANA del siglo. Pero este lunes, el programa de David Broncano regresó hablando de lo ocurrido, desde el primer segundo.

El presentador subía al escenario y alzaba el habitual bombo, pero sin tocarlo, solo mostrando el mensaje “Fuerza Valencia” con un corazón: “Es un día para mandar un abrazo a Valencia, a la gente de Letur...”, empezó diciendo hasta que le interrumpieron los aplausos.

Para continuar subrayando su intención con la emisión del programa: “La gente a la que más afecta todo esto no está viendo la televisión, pero si alguien mañana ve un trocito que sepan que nos acordamos, que vamos a hacer para que esto se recuerde dentro de unas semanas, de unos meses... que será el momento más importante. Así que os mandamos un beso a todos”.

Broncano también desveló lo ocurrido tras las cámaras: “Hoy hemos dudado hasta qué hacer, como la semana pasada no hubo programa, si parar o no parar o cómo hablar del tema, cómo hacer algo apropiado dentro de lo que está pasando. Pero luego hemos pensado que las formas de gestionar el dolor son muy distintas: habrá gente que no le apetecerá reírse ni ver el programa, pero a la gente que le apetezca reírse un rato, descansar de esta movida y despejar la cabeza, lo intentaremos con las herramientas que tenemos, de hacer bromas”.

Además, el presentador indicó que querían ayudar de un manera más directa y para ello activaron un QR en pantalla para que los espectadores pudieran colaborar directamente. “Si quieres ayudar económicamente a los afectados de la DANA puedes elegir a qué ONG donar en RTVE.es/ayudavictimasdana”, apareció en el faldón de la pantalla.