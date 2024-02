Mario Vaquerizo afirma que tanteó presentarse al Benidorm Fest 2024: “El nancyrubismo triunfa en Eurovisión”

Mientras continúa el debate en torno a la idoneidad de Zorra para representar a España en Eurovisión 2024 por segundo día consecutivo, TardeAR ha albergado una primicia de parte de uno de sus colaboradores. Mario Vaquerizo ha revelado que planeó presentarse con su grupo, Nancys Rubias, al Benidorm Fest 2024.

El colaborador del magacín lo contaba al defender que “gracias al Benidorm Fest se ha recuperado un poquito el interés por Eurovisión”. “Era un programa que había pasado desapercibido, y ahora todo el mundo quiere estar”, aseguraba, antes de ponerse a sí mismo como ejemplo.

“Yo me iba a presentar, pero soy muy profesional. Quiero decir: ir a Eurovisión implica una responsabilidad muy grande, e igual no estás capacitado para tenerla o tienen otros trabajos y no puedes estar”, argumentó. No quiso entrar en detalles sobre el tema que habría preparado junto con su banda, aunque sí dijo que la canción era “original y antigua”, aludiendo con ese adjetivo a la base musical convencional y sin experimentos.

“Estoy a favor porque el nancyrubismo ha triunfado en Eurovisión: música grabada y voz en directo, que es lo que llevamos haciendo las Nancys Rubias constantemente”, proclamó, en tono medio serio, antes de que apuntara. “Con lo cual, el año que viene vamos”.

Eso sí, a quien no veremos probando es a Alaska, tal y como plantearon en le mesa de tertulia: “No quiere ir a Eurovisión porque no es competitiva”, afirmó su marido, que contó también que a ella se le propuso en su día participar en el Festival de la OTI.

Sobre Nebulossa: “No tendrá una gran voz, pero tiene estilo”

La revelación llegó después de que prosiguiera en plató el cruce de opiniones sobre Zorra. Vaquerizo señaló la de Nebulossa como su canción favorita, seguida de “la del gitano”, en alusión a Jorge González y la de Angy. Cuando contertulias como Beatriz Archidona y Cristina Tárrega cuestionaron el talento vocal de María Bas, cantante del dúo, el también concursante de El Desafío argumentó que la artista tiene “estilo propio”. “Esta chica no tendrá una gran voz pero se convierte en un estilo”.

“Hay que disfrutar de las buenas canciones, te gusten o no”, continuó el televisivo, antes de que Ana Rosa Quintana interviniese: “Estamos hablando del Festival de Eurovisión, no de los Grammy”.