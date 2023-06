'Mask Singer 3' obligó a desenmascarar a Ana Milán, tras el acierto de todos los investigadores

La sexta entrega de Mask Singer 3 contó con Anabel Alonso como investigadora invitada, que se unió a Ana Obregón, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Mónica Naranjo para pulsar el delatador por estar todos de acuerdo en la identidad de una de las máscaras.

Alba Carrillo opina del 'Mask Singer' de Feliciano López: “Fue lo más divertido que le he visto nunca a la criatura”

Más

Se trataba de la última gala en la que podían hacer uso del delatador y, aunque muchos creían que debajo de Bebé estaba Dulceida, finalmente decidieron pulsarlo para desenmascarar a Cupcake.

Efectivamente, bajo ese disfraz se encontraba Ana Milán que expresó sus nervios en cada actuación por estar frente a los Javis, Mónica y Arturo Valls que la conocían muy bien.

Con este secreto desvelado, las máscaras que se unieron a la lista de semifinalistas de esta tercera edición fueron Gorila, Hada y Bebé. Tres identitades ocultas que se suman a las de Ratita, Caballito de mar y Gallo que se clasificaron en la pasada gala.

Todos acertaron la identidad de 'Cupcake'

Cupcake regresaba al escenario con su habitual gesto con los dedos de la mano y nuevas pistas: “Aunque tenga muchos ingredientes, odio que me pesen para tener las medidas exactas. Como mejor me han llamado ha sido huesito. Tengo algo irresistible y es que mi voz”.

Tras interpretar el 'Barbie Girl' tanto con voz masculina como femenina, la apuesta conjunta fue por Ana Milán, excepto por parte de Anabel Alonso que se decantó por Mario Vaquerizo.

Su última actuación hizo que Javier Calvo corriera al delatador para proponer al resto que lo pulsaran junto a él: “Hoy es el último día que le podemos dar al delatador y creo que lo tenemos claro, ¿venís conmigo y le damos?”, los cinco se animaron e hicieron un total five.

Cupcake acabó sacándose la máscara y desvelando que, efectivamente, se trataba de Ana Milán: “¡Amigooos! ¡Qué bien me lo he pasado, por la oportunidad de observar sin ser observado! Sabía que entraba en terreno minado, por los Javis, Mónica y Arturo. Le pido perdón a mi terapeuta porque no se lo he contado”, bromeaba.

Mientras los investigadores halagaban su participación: “Lo de las voces ha sido muy fuerte. Has demostrado versatilidad, capacidad de jugar con la voz, ... sabíamos que debajo de la máscara había alguien a quien queríamos mucho, que era carismática... ”.

Con el acierto, todos sumaron dos puntos por lo que el marcador dejaba a Javier Calvo y Naranjo con 3 y a Obregón y Ambrossi con 4.