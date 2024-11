'Mask Singer 4' descubrió a la estrella de 'Los Vigilantes de la Playa' bajo el disfraz de Hipopótamo

La cuarta entrega de Mask Singer 4 tuvo como protagonistas a las máscaras de la segunda gala Rinoceronte, Hipopótamo, Churros y Helado, y se les sumaron Cobra y Troll. Con ellas, el casting de la cuarta edición quedó completado.

En sus entregas anteriores, las seis primeras máscaras del programa fueron reveladas. Carl Lewis (Panda), Ana Obregón (Palomitas), José Luis Rodríguez ‘El Puma’ (Aguacate), Manuela Carmena (Patita de goma), María José Campanario (Oveja) y Miguel Ángel Revilla (Brócoli) tuvieron que quitarse la máscara en las primeras galas, para sorpresa de Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán.

El primero en mostrar su identidad fue Hipopótamo y no porque lo votara el público, si no porque Javier Ambrossi pulsó el delatador. “Tengo que acabar con el año Calvista. Tengo muchas dudas pero es la última oportunidad. Lo siento pero no puedo convivir con mi pareja si me gana este año”, bromeó.

Ambrossi confesó que había sido el ukelele el que le había confirmado su teoría de que era David Hasselhoff: “Porque una de sus series las rodó en Hawaii y él corría por la playa”, aseguró. Se la jugó, pulsó y acertó.

Al quitarse el disfraz, todos alucinaron: “¡No me lo puedo creer. Es increíble!”, exclamaron. Mientras Ambrossi se regodeaba en su acierto: “Lo sabía desdel el principio. Es un honor, he visto todas tus series, eres un icono”. El actor estadounidense se dirigió a Alaska: “Tú eres una cantante muy famosa, te vi en los 80”. Ella se sonrojó y lo confirmó.

Cabe recordar que David había llegado al programa dando las siguientes pistas: “Me salgo siempre con la mía, puedo medir hasta 4 metros de largo y comerme 90kgs de carne y elijo a una pareja de baile para toda la vida”. En su nueva actuación interpretó el 'Baby Don´t Hurt Me'.

