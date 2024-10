'Mask Singer 4' empezó fuerte descubriendo al “Hijo del Viento” y a una “repetidora” a la que cazaron

Antena 3 estrenó este miércoles 16 de octubre la cuarta edición de Mask Singer, con Arturo Valls como maestro de ceremonias y con Alaska y Ana Milán uniéndose al equipo de investigadores, en el que repetían Javier Calvo y Javier Ambrossi.

El programa se emitía más de un año después de haber sido grabado, y más de media hora tarde de lo que señalaba la EPG. Si en la parrilla ponía que debía empezar a las 22:45, acabó haciéndolo a las 23:19 horas, en un prime time cada vez más tardío.

Tiburón, Corazón, Panda, Oveja, Mosca y Palomitas fueron las máscaras que compitieron en un estreno que sorprendió desde su primer desenmascaramiento en el que descubrieron a un deportista internacional de la talla de Carl Lewis, la leyenda del atletismo.

El también conocido como “Hijo del Viento” estaba bajo de la máscara de Panda, que interpretó otro clásico como el WMCA. Al verle, Alaska confesó lo que había supuesto para su generación disfrutar con su talento deportivo.

El resto de investigadores también agradecieron contar con Lewis en el programa, tras haber creído que se trataba de Jason Lee, Pau Gasol, Nick Carter o Will Smith. Mientras las redes habían apuntado hasta a David Hasselhoff o Antonio Banderas.

La otra desenmascarada de la noche llegaba con ciática y bajo la máscara de Palomitas. Solo al pronunciar las primeras pistas, Javier Calvo corrió al delatador para pulsarlo.

Aunque Alaska tenía la teoría de que era Samantha Vallejo-Nágera y Ana Milán se olió a Ana de Armas, el investigador veterano acabó apostando por Ana Obregón y acertó. Por lo que volvía al programa después de haber sido investigadora invitada, investigadora fija y ahora máscara.

A continuación, las máscaras que continúan en la competición:

Oveja llega en el momento perfecto para ser ¿Amaia Montero?

La primera en subirse al escenario de esta edición fue Oveja, que ofreció las siguientes pistas sobre su identidad: “Si la experiencia fuera un grado, yo ya tendría el máster”, “he cultivado unas flores de película” y “manden recuerdos a los investigadores”.

La canción que interpretó fue la de 'Discoteka' de Lola Índigo y María Becerra y al ser preguntada por el tatuaje que se haría dijo que se escribiría la palabra “cafetería” en el trasero.

Tras escuchar su voz y sus respuestas, Javier Calvo lanzó su primera apuesta por Amaia Montero; Alaska se estrenó con Alba Flores; Ana Milán apuntó más a Lidia Valentín y Javi Calvo se quedó con la posibilidad de que fuera Ana Duato. Mientras, en redes optaron por Lara Álvarez, Chanel o Ana Mena.

Mosca, la que más “descolocó” a los investigadores

Mosca fue la tercera de la noche y la que más despistó a los investigadores con una voz que no sabían a qué género pertenecía. “Soy ágil, rápida y una excelente voladora”, “soy una mosca que brilla con luz propia” y “mi especie existe desde hace millones de años” fueron las pistas que dio.

Para su actuación levantó al público interpretando As it was pero los investigadores quedaron completamente “descolocados” con su voz. La mosca señaló que su tatuaje sería la palabra “Calderón” porque estar en el programa era un “sueño”.

Ambrossi apostó por la influencer Lola Lolita; Ana Milán se decantó porque se trataba de Pablo Motos y había convencido a Will Smith para acudir de Panda; pero Alaska optó por Marta Jiménez; y Calvo se distanció señalando a Itzan Escamilla. Mientras las redes también estaban perdidas pensando en Abraham Mateo, Manu Ríos y Dani Fernández, entre otros.

Corazón con dos posibles parejas de revista

Tras el primer truelo, llegó la primera máscara doble: Corazón. Para ofrecer sus primeras pistas pronunciaron las siguientes frases: “Juntos somos el corazón por excelencia”, “somos el órgano más amenazado, de ahí nuestro espíritu de lucha”, “tripa vacía, corazón sin alegría”.

Para su primera actuación interpretaron la mítica 'You're The One That I Want' de Grease.

Ana Milán y Alaska se levantaron de la silla nerviosas por sentir que habían dado en el clavo con su teoría: “lo tenemos clarísimo, son Tamara e Íñigo Onieva”; pero los Javis se decantaron por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Pero en redes añadían la posibilidad de tener a Yotuel y Beatriz Luengo, Víctor Elías y Ana Guerra o Edurne y De Gea.

Tiburón muerde con la dentadura de ¿Joaquín Sánchez?

El siguiente en subir al escenario fue Tiburón, al que tildaron de “vacilón” desde sus primeras pistas: “Si me muevo bien en el agua, en los chiringuitos lo flipáis”, “el movimiento de mis caderas causa furor a pie de playa” y “me llueven las ofertas”.

Como era de esperar, para su actuación interpretó el 'Tiburón' y sobre el tatuaje que se haría señaló la palabra “triángulo” porque “fue muy importante en su vida”.

Alaska aseguró conocerle bien porque se trata de Leo Harlem; Calvo y Ana Milán apostaron por el mismo famoso: Joaquín Sánchez; mientras Ambrossi optó por Dani Rovira. Mientras en redes estaban totalmente de acuerdo con el futbolista del Betis.