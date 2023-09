Max se marca un triplazo y ofrecerá la NBA y otras competiciones deportivas en streaming desde esta temporada

El interés de las grandes compañías de streaming por incluir deporte en vivo en sus catálogos encuentra un nuevo punto de giro con Max. La plataforma relevo de HBO Max, propiedad de Warner Bros. Discovery, ha anunciado que retransmitirá la NBA en Estados Unidos.

Se trata de un golpe de efecto para la multinacional, de momento solo para Estados Unidos. Este es uno de los grandes reclamos de la nueva extensión dentro de Max, que estará disponible a partir de octubre con un coste adicional de 9,99 dólares mensuales, si bien cabe decir que no se cobrará a los abonados actuales hasta el 29 de febrero de 2024. Este servicio adicional solo podrá contratarse a través de Max, y se nutrirá del catálogo completo del sello Bleacher Report, que fue adquirida en 2012 por Turner Sports, división de incluida en Time Warner (luego WarnerMedia) y por tanto ahora integrada en Warner Bros. Discovery.

En lo que respecta a la NBA, ya hay datos precisos de lo que incluirá esta oferta: de cara a la próxima temporada, que arrancará el 24 de octubre, se ofrecerán 65 partidos, además del fin de semana del All-Star y parte de los playoffs. Además de la mayor liga de baloncesto del mundo, también se incluye el torneo masculino universitario, la NCAA, una joint venture junto a Paramount, según recoge Deadline.

La NHL, la MLB... Pero no la AEW

Pero no será el único deporte o competición de élite incluido en este completo de Max: también la NHL de hockey (60 partidos de liga regular desde el 11 de octubre, además de los playoffs, así como el Winter Classic), la Major League Baseball (cobertura desde el comienzo de temporada en 2024), los partidos de la selección de fútbol estadounidense, tanto masculina como femenina y The Match, un formato de golf con famosos; así como eventos internacionales como Las 24 Horas de LeMans. Todos los partidos que ya se podían ver a través de los canales lineales de Warner Bros. Discovery (TNT, TBS y truTV) estarán también disponibles.

De momento, cabe decir, no se incluye dentro de este servicio nada relativo a la AEW, la promoción de lucha libre dirigida por el magnate Tony Khan con la que Warner mantiene un acuerdo de larga duración para la emisión de sus programas. Aunque la promotora ha reiterado su interés por incluirse dentro del servicio de Max, como ocurre con la competencia, la WWE, en Peacock, los eventos de pay per view no formarán parte de esta extensión de la streamer. Ahora bien, hay rumores insistentes de que podría darse un acuerdo específico entre las partes para asegurar su presencia en Max en un futuro.

Consuma uno de los objetivos tras la fusión

Con este anuncio, Max consuma uno de los objetivos que anunció en su rebranding de mayo, cuando culminó la fusión de los catálogos de HBO Max y Discovery+. En su momento, los directivos del gigante de comunicación ya manifestaron que la inclusión de deporte en directo sería prioritaria, así como de informativos. Esto suponía cambiar la manera de gestionar las marcas, contenidos y derechos que poseía en el pasado WarnerMedia, en sus tiempos dentro de AT&T. Bleacher Report Live y CNN+ surgieron precisamente como servicios ajenos a HBO Max.

Todo eso cambia ahora, con la cohesión de los contenido bajo la marca Max. Ahí que sumar ahí el inminente lanzamiento de CNN Max, previsto para el 27 de septiembre.

Warner Bros Discovery se mete, además, de lleno en la carrera de las grandes corporaciones de entretenimiento por aglutinar deporte en vivo en su oferta. No olvidemos el acuerdo de Amazon Prime Video para retransmitir partidos de la segunda división de fútbol masculino en España. En mayor o menor medida, todas las grandes plataformas están experimentando con estas emisiones a fin de conseguir una propuesta más completa en cuanto a contenidos.