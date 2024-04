Mayra Gómez Kemp se despidió de la vida pública junto a Cantizano en TVE: “No digo 'adiós', digo 'hasta siempre'”

Tras anunciar su retirada de la vida pública, Mayra Gómez Kemp ha realizado la que será su última entrevista en televisión, el medio en el que ha pasado a la historia. La que fuera presentadora del Un, dos, tres estuvo este miércoles en el plató de Mañaneros, que le preparó un homenaje con el que cerrar un ciclo profesional.

La veterana comunicadora pasaba por la que había sido su casa, TVE, para certificar su despedida. Lo hacía con Jaime Cantizano, que la acompañó en esta despedida que surge después de recibir el alta oncológica.

“Estoy aquí por ti, porque contigo abrí un círculo. Fue en un programa que tú tenías en otra cadena donde yo salí del armario, donde dije que por primera vez tenía que cáncer. Dije que le iba a plantar cara, que iba a luchar contra él. Me parecía que antes de irme de la vida pública, merecía decirte 'hasta luego'”, le decía al presentador. Fue en 2009 cuando Gómez Kemp fue diagnosticada con un cáncer de lengua, y poco después lo hizo público en Dónde estás corazón, que Cantizano presentaba en Antena 3. Aunque superó este cáncer, tres años más tarde, apareció otro en garganta y cuello.

“No te digo adiós, te digo 'hasta siempre'”, le decía a Cantizano, emocionado, que le profesaba respeto y cariño. “Lo que has representado para mí lo hemos hablado algunas veces. Yo me dedico a esto porque te veía, sentada en un sofá rojo, en el Un, dos, tres. Yo jugaba a ser Mayra”.

🧡El adiós de Mayra Gómez Kemp



La última entrevista de Mayra en televisión

“Chicho tenía un olfato para saber lo que funcionaría”

El jerezano le preguntaba a su invitada con qué imagen quería que se quedara la audiencia de ella: “Con la imagen de cuando bajaba la escalera y bajaba la mano, y decía mis primeras palabras”.

“El primer Un, dos, tres que grabé estaba temblando tanto que me vi la mano y me la guardé. Entonces era la precavida. No era para menos. La sola idea de que me stuvieran viendo 24 millones de personas se lo debíamos al genio de Chicho. Tenía un olfato para saber lo que funcionaría con el público”, comentaba.

De repasar algunos de sus grandes momentos se encargó Pedro Santos. El director de Viaje al centro de la tele recuperó del archivo de RTVE algunas escenas que marcan la trayectoria televisiva de Kemp.

🧡El adiós de Mayra Gómez Kemp



Recordamos alguno de los mejores momentos de Mayra gracias al archivo

“Te respeto enormemente y te quiero muchísimo”

Gómez Kemp se ha declarado una mujer “afortunada” por su carrera y su vida, y puso en valor a su marido Alberto Berco, con quien se casó en 1973 y del que enviudó en 2021, en esta despedida mediática. Cantizano le pedía ponerse en pie: “Has dicho que se cierra el círculo, y lo cerramos en un espacio que tú conoces muy bien. Esto no estaba previsto, pero le voy a pedir a todos los presentes que le deis un fuerte aplauso a Mayra Gómez Kemp”, mientras la presentadora se abrazaba con los colaboradores que habían participado del homenaje.

“Nos volveremos a ver”, avisaba ella, antes de fundirse en un abrazo con Jaime Cantizano. “Te respeto enormemente y te quiero muchísimo”, le dijo este último, que se llevó otro gesto cariñoso de su invitada. “Ya lo sé... El único hombre que era más guapo que tú... ¡Era mi Alberto!”, exclamó ella abrazándolo.