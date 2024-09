Mediaset reafirma su vínculo con Jesús Calleja y alarga otros tres años su contrato de larga duración

Mediaset España alarga su alianza con Jesús Calleja. El grupo de comunicación ha renovado por otros tres años el contrato de larga duración con el aventurero, que de este modo “continuará ligado al grupo de comunicación con diversos proyectos en Telecinco y Cuatro”.

La noticia llega pocas horas antes de estrenarse la décima temporada de Volando voy en el prime time de Cuatro. Producido por su propia compañía, Zanskar, es uno de los dos formatos que Calleja va alternando dentro del segundo canal del grupo, junto con Planeta Calleja. La duodécima temporada de aquel, que cumplió 10 años en antena este mismo 2024, se emitió durante el primer trimestre del año.

Una carrera ligada por entero a Cuatro

De este modo, la empresa se asegura la continuidad de quien se ha convertido en puntal de la cadena y en uno de sus rostros más reconocibles. Calleja se estrenó como presentador televisivo en Cuatro allá 2007, antes incluso de la absorción por Mediaset, con Desafío extremo, Este sentó las bases de su propuesta televisiva.

Tras siete años en antena, dio pie a Planeta Calleja en 2014, donde políticos, actores, deportistas o cantantes le han acompañado en sus expediciones a lo largo y ancho del mundo. Un año después estrenaba Volando voy, la radiografía de algunas poblaciones de España.

El desarrollo como comunicador televisivo dio pie a su faceta como productor, a través de Zanskar, compañía con la que levanta otros proyectos dentro del grupo, como la docuserie El Xef, pero también para otras cadenas, como Movistar Plus+.

En el horizonte, salir al espacio con Mediaset y Prime Video

La confianza en Calleja se ha demostrado también confiándole las campanadas de fin de año de la compañía en dos ocasiones: el 31 de diciembre de 2018, junto a Lara Álvarez, y esta pasada Nochevieja, en compañía de Marta Flich. Pero esa apego también le ha llevado no solo a ocupar el espectro televisivo, sino el espacio con Mediaset.

Tal y como se anunció en diciembre de 2022, antes del adiós de Paolo Vasile, el aventurero saldrá de de la órbita terrestre de la mano de la compañía aeroespacial Blue Origin, que será documentado en una nueva producción televisiva destinada a Mediaset y Prime Video. La aventura, para la que aún no hay fecha, supondrá un hito doble puesto que Calleja no solo será el primer español no astronauta en protagonizar una misión espacial, sino que también será el tercer español de la historia en viajar al espacio, tras Pedro Duque y Miguel López-Alegría.

Así vuelve 'Volando voy' a Cuatro

Eso sí, lo más inmediato es el estreno de la décima temporada de Volando voy. La tanda arranca con un viaje a La Axarquía, en Málaga, y una emotiva misión: revitalizar un refugio para perros abandonados.

En siguientes entregas, Calleja se propondrá recuperar una fiesta popular dedicada al vino y ambientarla en el siglo XVIII en la Rioja Alavesa; organizar cursos de socorrismo en las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real); construir un plató para grabar un podcast en el que se cuentan las historias de Sierra Mariola (Alicante); renovar el antiguo y emblemático frontón de Urbasa-Andía (Navarra); transformar un antiguo teatro en el pueblo más aislado de Sierra Morena (Sevilla); y habilitar un local de ensayo para la banda municipal en Sierra de Gredos (Ávila).