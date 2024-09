Mercedes Milá contesta a Patiño y 'Ni que fuéramos': “Opté por decir lo que opinaba sabiendo que no les gustaría”

Mercedes Milá dijo hace unos días que no le gusta Ni que fuéramos Shhh porque “se parece demasiado a Sálvame”. Su opinión no cayó en saco roto: aunque Belén Esteban le dio la razón, María Patiño se dio por aludida y le pidió que sea más “justa” con este magacín que, en cierto modo, nació como una continuación del anterior. Ahora, Milá vuelve a enviarles un mensaje.

“Agradezco las palabras de María Patiño y Belén Esteban. No es fácil contestar con sinceridad al trabajo tan intenso que realiza ese equipo”, dice la catalana desde sus redes sociales.

La expresentadora de Gran Hermano sostiene que “no podía dar una respuesta evasiva” cuando los periodistas le preguntaron por Ni que fuéramos Shhh, “pero tampoco quería ser negativa y, quizá, hacerles daño”.

Ante esta situación, dice que prefirió ser sincera: “Opté por decir lo que opinaba sabiendo que no les gustaría y lo hice por el respeto que les tengo, por encima de todo”.

En efecto, tal y como sospechaba, a algunos de los miembros de Ni que fuéramos Shhh no les hizo demasiada gracia el comentario de Milá, aunque ella no se ha tomado a mal la contrarréplica de estos: “Su respuesta me confirma todo lo que hoy digo aquí: son unos profesionales de categoría y lograrán lo que buscan”, subraya la periodista en este escueto mensaje que le resta dramatismo a la pequeña polémica que se había formado.