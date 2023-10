Mercedes Milá cuenta “la verdad” de su fichaje por TVE y los dos motivos por los que le conocen los jóvenes

Mercedes Milá y TVE se han reencontrado 33 años después para sacar adelante el programa No sé de qué me hablas, un formato de entrevistas en el que la periodista catalana contará a los jóvenes cómo era España hace algunas décadas. Este domingo, en RTVE Responde, Milá compartió con la audiencia el motivo por el que ha decidido volver a la televisión pública tras una larga temporada dando saltos entre las cadenas privadas.

“Vuelvo a TVE gracias a JP”, afirmó en referencia a José Pablo López, director de Contenidos de RTVE. Según la periodista, el directivo se puso en contacto con Zanskar (productora con la que trabaja ella) para concertar una cita: “Nos fuimos a comer y me pareció un tío de tal categoría que dije: 'Si alguna vez me pide que vuelva, vuelvo'”.

Y así fue. Después de que Movistar Plus+ “cesara” su colaboración con Milá y con Zanskar, la presentadora puso rumbo a la cadena pública.

Otro aliciente que motivó su regreso, dijo, es que TVE, que “ha pasado momentos muy difíciles”, ahora tiene una “filosofía” que, “si se cumple,” es su filosofía.

Pocos detalles dio respecto al programa con el que vuelve a La 1. Se harán públicos más adelante, cuando se acerque la fecha de estreno (todavía sin concretar). En cualquier caso, el objetivo de No sé de lo que me hablas parece bastante evidente: que los jóvenes comprendan la historia más reciente de su país.

Así pues, será un formato destinado al público más joven, aun a riesgo de que muchos espectadores no la conozcan. Pero ella no cree que vaya a darse esta situación ya que ha protagonizado algunos momentos televisivos que todavía hoy siguen dando vueltas por las redes sociales.

“A mí me ha ayudado mucho Paco Umbral porque, aunque lo pasé fatal, se ha reproducido mucho el vídeo de 'he venido a hablar de mi libro'. Y otra cosa que me ha ayudado es Gran Hermano, que es la gran producción de mi vida. Estuve en él 16 años y me veía mucha gente joven”, recordó en alusión al popular reality de Telecinco.