Los dos momentos en los que Belén Esteban frenó a Matamoros para que no hablara de Telecinco: “No digas eso”

Este lunes, Belén Esteban y Kiko Matamoros acudieron a La Resistencia para promocionar Sálvese quien pueda, el nuevo reality de Netflix con los protagonistas de Sálvame del que ya publicamos nuestra crítica.

La “princesa del pueblo” tenía claro que acudía como la “nueva chica” de la plataforma y no dejó de hacer publicidad de esta: “Somos número 1 en España de Netflix” decía mientras pedía que enfocaran al equipo que les había acompañado.

Pero Matamoros no se limitó a hablar del nuevo proyecto y también recordó algunos de los últimos acontecimientos vividos con Mediaset, que su compañera corrió a callar para evitar problemas. “Nos echaron” empezó diciendo él y ella le advirtió rápidamente: “No digas eso”. Aunque él continuó explicando lo ocurrido:

“Respeto y quiero a Telecinco, llevo a Mediaset en el corazón porque me han dado 24 años de comer pero que nos echaron es verdad. Que están en todo su derecho porque uno tiene una política que puede hacer lo que entienda que le conviene a su negocio. Te puedes equivocar pero es una decisión legítima e incluso lógica”, opinó.

Para continuar recordando que se enteraron “en directo haciendo un programa”. A lo que Belén añadió que en realidad llevaban dos meses jodiéndoles. Y no quiso hablar más del tema, por lo que pidió a David Broncano cambiarlo.

Un saludo a todos los redactores del corazón que estén viendo esto y un abrazo a todos los directivos de Mediaset a los que les reenvíen este vídeo.@BelenEstebanM @KikoMatamoros pic.twitter.com/NRGJcKBR1e — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 13 de noviembre de 2023

Así lo hizo el presentador que más tarde preguntó quiénes de Sálvame protagonizaban el nuevo proyecto y quiénes se habían quedado fuera. “Ha habido gente que le ha dado pena no ir...” empezó respondiendo Kiko pero Belén también corrió a cortar los posibles nombres que podría dar: “Calla, calla” le pidió pero él se rebeló: “Es que a mí también me habría dado pena si no me llaman, es un proyecto cojonudo”, acabó limitándose a decir.

Todo ello protagonizando momentos cómicos que confirmaban lo que el propio Matamoros había definido como personajes de circo: “Somos como una especia circense. Yo de niño iba a ver las barracas de los monstruos con la mujer araña, el forzudo, gordas mórbidas, mujer barbuda... Eso acabó y hemos sido el relevo de todo eso, somos ocho monstruos que nos han soltado y hemos hecho lo nuestro”, concluyó.