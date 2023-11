Anabel Pantoja carga contra 'Sálvame' y señala a los 4 tertulianos que peor se lo hicieron pasar

Anabel Pantoja se ha sincerado sobre lo que vivió durante su larga etapa en Sálvame, el programa que ha marcado su carrera televisiva y del que decidió desligarse en la primavera de 2022, un año antes de que Telecinco anunciase la cancelación del formato.

La sobrina de Isabel Pantoja tiene buenas y malas palabras para el extinto magacín de La Fábrica de la Tele, aunque las segundas han primado sobre las primeras durante la entrevista que ha concedido al podcast Poco se habla. La influencer asegura que Sálvame “marcará la historia” de la televisión en nuestro país por haber “alegrado a muchas familias y a muchas personas mayores”. Además, le concede la importancia que ha tenido en su propia vida: “Yo no puedo nunca morder la mano que me dio de comer, y mucha experiencia que he cogido ahí”. Sin embargo, sus elogios no van más allá.

En su lugar, Anabel eleva el tono contra el magacín, como ya ha hecho en otras ocasiones. “A mí me ha matado y me ha hecho mucho daño. Lo he pasado muy mal allí, pero que muy mal”, comenta al respecto. De hecho, reconoce que a veces salía del programa “llorando en el coche porque me habían hecho una putada, porque habían traído a alguien para hacerme daño a mí y a mi familia”. Algo que “obviamente” era parte del juego, según ella, pero hasta cierto punto: “Tú no firmas un contrato diciendo 'venga, que me hagan putadas'. Tú firmas un contrato para colaborar y hablar de temas”.

Anabel Pantoja señala a Rafa Mora

Aun así, Anabel se congratula de haber “toreado y manejado bien” sus años en Sálvame, al menos hasta que decidió romper su vínculo con el programa. “Al principio me moría, luego llegué a un estado así [pone sus manos a la misma altura en señal de equilibrio] y luego tuve un final donde lo pasé muy mal. Mi papá enfermó y ahí fue donde se metieron en contramano conmigo. Porque conmigo lo que quieran, pero con mi padre enfermo, no. Yo ahí me fui a Supervivientes y dije 'hasta aquí'”.

Así pues, la tertuliana fue a Supervivientes 2022 y Sálvame se convirtió para ella en una cosa del pasado, a pesar de protagonizar alguna que otra aparición puntual y estar en boca de sus excompañeros por su relación con Yulen Pereira.

Ahora, pasado el tiempo, Anabel tiene claro que “[Kiko] Matamoros, [Kiko] Hernández y Gustavo [González]”, al que dedica con cierta sorna un que “en paz descanse”, fueron tres de los tertulianos que peor se lo hicieron pasar, aunque ninguno tanto como Rafa Mora. O “Rata Mora”, como le llama en la entrevista. “Me hizo mucho daño a mí, a mi madre y a mi padre. Creo que al final era por cumplir un trabajo, que lo intentaba y se lo curraba, pero claro, tienes que tener unos límites. Nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes. No descansaría bien”, dice sobre el valenciano.

Por todo ello, Anabel Pantoja llegó a la conclusión de que “al final no compensaba” ser tertuliana de Sálvame. De ahí que dejara el programa, se fuera a Supervivientes y, una vez finalizado su paso por el reality, se volcara de lleno en su faceta de influencer, la cual ha ido compaginando con apariciones ocasionales en televisión. De hecho, próximamente participará como concursante de Desnudos por la vida, el nuevo reality de Telecinco con famosos.