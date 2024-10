Los Morancos entraron en 'TardeAR' para hablar la estafa de la que fueron víctimas y de la obsesión de su 'fan' Tarantino

Aunque están cada noche de viernes en TVE haciendo La Ruta Morancos, Jorge y César Cadaval cambiaron de cadena por un día este martes 15. Los Morancos fueron protagonistas por un suceso en el que se han visto involucrados.

Los cómicos contaron que han sido víctima de una estafa por valor de 8.918 por un hombre que suplantó su identidad. Los hechos se remontan a 2018: los Cadaval tenían apalabrada una actuación en Teide (Gran Canaria) en 2018, pero tras ella el promotor uso los datos de los artistas para firmar un acuerdo con una agencia de viajes por el valor antes indicado. La cantidad salió de la cuenta de Los Morancos y, aunque el empresario terminó siendo condenado por estafa, ellos aún reclaman que se les devuelva el dinero.

“Él está en busca y captura. No sé dónde estará”

“Este señor es insolvente, y no dan con él. Él está en busca y captura. No sé dónde estará”, explicaba César Cadaval, que también apuntaba que “no hemos sido no solo nosotros. Hay más gente estafada por él del mundo de la farándula”, añadía, citando ejemplos como el de Antonia San Juan.

“Habíamos trabajado con él, pero se dedicó a falsificar el sello de nuestra empresa, nuestra firma... Era un golfo”, recalcaba.

Su hermano Jorge agregó que una vez den con él entrará en la cárcel porque “hay muchas más sentencias” además de la suya particular. “Hay una de seis meses, otra de otros seis... La nnuestra ha sido de año y medio, por lo que así entra en la cárcel”.

“A mí es la primera vez que me pasa”, recalcó Jorge.

Hablaron del fanatismo de Tarantino por su película

En un tono más ligero, Ana Rosa Quintana quiso destacar una noticia antigua que en las últimas semanas ha vuelto a ganar tracción a través de las redes sociales: el interés de Quentin Tarantino por la película Sevilla Connection, la única protagonizada por Los Morancos dirigida por José María Larraz (de buena reputación internacional gracias a clásicos de culto como Symptoms, Las hijas de Drácula y Al filo del hacha).

“Alex de la Iglesia come con Tarantino y este le dice que ha visto una película en España que le encanta, de unos tíos que se van a Miami de policías y vuelven por la Expo del 92. Pasa un año y Tarantino se pone en contacto con Álex de la Iglesia, cenan otra vez y le pide la copia de la película que le pidió. Total, que al final De la Iglesia comprende que es Sevilla Connection, de Los Morancos”, explica. “Y Tarantino dice: 'Me ha encantado. Para mí es una obra maestra'. A él le gusta el cine de segunda”.

Los Morancos recalcaron que De la Iglesia puede certificar que la historia es cierta. Ellos, por su lado, celebran: “Nos encanta que les haya encantado Sevilla Connection”.