Yolanda Ramos debutó de colaboradora con Marc Giró con pullas a Latre y recuerdo a Broncano: “Le prefieres a él”

La emisión del Late Xou con Marc Giró de este martes 15 de octubre estuvo marcada por el debut de Yolanda Ramos, que se estrenó como colaboradora en La 2 apenas dos semanas después de su exitosa visita a La Revuelta. Una primera sección de la cómica en la que no faltaron referencias a ese encuentro con David Broncano ni tampoco a su falso fichaje por el breve Babylon Show.

La también actriz, que sorprendió en su entrevista con Broncano al revelar que nunca llegó a firmar con el programa de Carlos Latre y que “se anunció falsamente”, comenzó su idilio televisivo con Marc Giró haciendo referencia precisamente a esto. “¿Colaboradora, cierto?”, preguntó al presentador. “Cierto, esta vez sí. Aquí sí”, dijo él, cogiendo el guante. “Ey, Latre”, respondió Yolanda, iniciando un apretón de manos con su nuevo compañero.

Tras esta primera pulla, Giró continuó su bienvenida a la colaboradora bromeando sobre el impacto que tuvo su paso por La 1 semanas atrás. “Vamos a decir que es verdad que te hemos robado a La Revuelta. Teníais un contrato millonario...”, deslizó. “No, si tuviera un contrato le iban a dar por saco a los huevos de mi amigo Andrés [Velencoso] y a los tuyos”, bromeó Ramos, en alusión al juego que habían planteado minutos antes con el actor, uno de los invitados de la noche.

“Aquí me pagan superbién y si no vengo porque quiero”, apuntó Yolanda Ramos, dejando claro su compromiso con el Late Xou de Marc Giró. “Si te llama David Broncano seguro que le prefieres a él. Porque si a mí me llama también voy y os dejo a todas compuestas y sin novio”, comentó riendo el presentador, mientras la cómica dejó caer que no todo el feedback que ha recibido por su entrevista en La Revuelta ha sido positivo: “Salí un poco embalada. Mucha gente me ha criticado y me ha llamado tonta”.

La primera sección de Yolanda Ramos en 'Late Xou'

Centrada ya en este presente televisivo con Marc Giró, Yolanda realizó una breve presentación de lo que va a ser su sección en el programa de La 2: “Si esto llega a un buen fin y me vais contratando, me gustaría ir rompiendo cada semana varios mitos sobre la vida y la muerte. Creo que es interesante”, adelantó.

El tema de su primera sección en Late Xou fue la vida, con una clase teórica y cómica sobre la fecundación.