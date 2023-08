'Los mozos de Arousa' de 'Reacción en cadena': “Si queremos buenos servicios públicos tenemos que pagar impuestos”

Reacción en cadena está cumpliendo una de las máximas necesarias para los concursos que quieren fidelizar y hacer crecer su audiencia: fidelizar a sus concursantes.

Los grandes protagonistas del formato de Telecinco presentado por Ion Aramendi son Los mozos de Arousa, el equipo gallego que este miércoles alcanzó los 350.000 euros acumulados de premio (concretamente, 354.079 euros) y que ya alcanza los 58 programas.

Sus integrantes son Borjamina, Raúl y Bruno; y en una entrevista en El País reconocen que su fidelización en Telecinco ya hace que incluso les reconozcan por la calle: “El otro día fui a la playa con mis padres y es un momento que no te apetece ser reconocido. Pero estamos muy agradecidos a la gente y entendemos que debemos ser amables y atentos con la gente que nos ve, porque si no fuera por ellos, no habría programa y nosotros no podríamos haber ganado la cantidad de dinero que hemos ganado”, comenta Bruno.

Esa cantidad de dinero, innegablemente alta, hace que hablen sobre lo que tendrán que aportar a Hacienda. Pero tienen su postura muy clara: “Hay que ser contribuidor de la Seguridad Social, y nada de defraudar impuestos ni cosas de esas. Nosotros también hacemos uso de los servicios públicos, y si queremos buenos servicios públicos tenemos que pagar impuestos. Luego cada uno tendrá su pensamiento sobre si tienen que ser más altos o más bajos. Pero estamos contentos, porque cuanto más se paga es que más se ha ganado”, explica Bruno.

Su compañero Raúl reafirma esa idea, incidiendo además en que no es algo que les llegue por sorpresa: “Es algo que ya sabíamos antes de ir al programa, no es que lo averigüemos ahora. Del premio que vamos ganando ya vamos diciendo, nos va a quedar esto o lo otro. No es que nos vengan a robar de repente”.

Pese a haber conseguido fidelizar a Los mozos de Arousa, y la buena conexión que el equipo tiene con el público, Reacción en cadena sigue sin despegar en Telecinco. El concurso se estrenó en diciembre de 2022 y arrancó con datos en torno al 7%. Su evolución fue ligeramente positiva, para situarse en cifras del 7%-8%, pero insuficiente para la necesidad de la cadena. Al menos en verano sí está aprovechando para crecer a medias superiores al 9%, alcanzando incluso el 10%.