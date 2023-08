'GH VIP 8': Todo lo que se sabe a un mes de su estreno en Telecinco

Falta sólo un mes para el esperado regreso de Gran Hermano. Dentro de cuatro jueves, Telecinco dará el pistoletazo de salida a la octava edición de GH VIP, versión con famosos del reality estrella de Mediaset. Se trata, sin duda, de una vuelta clave para el futuro inmediato de la cadena, inmersa durante este verano en la peor crisis de audiencia de su historia.

El grupo de comunicación de Fuencarral se está volcando en la promoción de GH VIP y no es para menos, ya que es su principal baza para la temporada que viene y con la que intentará remontar tras caer Telecinco a la tercera posición en el ránking de cadenas, por detrás de Antena 3 y de La 1. Con un 9.3% de media, el canal anotó en julio su mínimo mensual histórico desde que hay registros, unos malos datos que se han prolongado durante agosto.

Con todo, Mediaset ha convertido en su gran esperanza a GH VIP, formato de Zeppelin TV que vuelve a la parrilla televisiva cuatro años después del adiós a su exitosa séptima edición, que acabó con Adara Molinero como gran vencedora. Aquel desenlace estuvo envuelto en polémica por una retirada de anunciantes en el tramo final de la edición a cuenta del llamado Caso Carlota Prado, proceso judicial que investigaba la denuncia por abuso sexual hacia la mencionada concursante por parte de su compañero José María López, ocurrida en 2017 (dos años antes de GH VIP 7) durante GH Revolution.

Este caso obligó a Mediaset a no recuperar la marca GH hasta que no se resolviese el juicio. No fue hasta abril de este 2023 cuando la Justicia dictó sentencia, condenando a José María a 15 meses de prisión, además de cuatro años de alejamiento e incomunicación respecto a la víctima; y a la productora Zeppelin como responsable civil subsidiario por dos motivos: el delito de abuso sexual, y por cómo le mostró la grabación a la joven exconcursante.

Pese a la sentencia condenatoria del caso, Mediaset apenas tardó dos meses en anunciar oficialmente la vuelta del formato, eso sí, con importantes novedades. Además de un protocolo contra abusos sexuales impulsado por Zeppelin en 2020 para sus futuros realities, GH VIP llega con algunos cambios que atienden a la necesidad de integrarse en esta supuesta “nueva Telecinco” (con su pertinente nuevo código ético para realities) que quiere apostar, con el difunto Sálvame como principal cabeza de turco, por una televisión blanca y familiar.

Con todo ello, verTele recopila todo lo que se sabe de GH VIP 8 a un mes de su estreno en Telecinco.

Presentadores

Lo primero que hizo Mediaset fue soltar la bomba sorpresa de la vuelta del reality de convivencia con Marta Flich (en sustitución de Jorge Javier Vázquez) como nueva presentadora del programa. Además de un comunicado enviado a los medios, Telecinco hizo oficial la vuelta de GH VIP durante un evento de la cadena con los anunciantes. “Va a ser un Gran Hermano VIP renovado”, decía Flich en una entrevista con verTele pocas horas después de conocerse la inesperada noticia.

Unos días más tarde, Marta Flich se colaba en una gala de Supervivientes 2023 para informar a los espectadores de que el programa volvería en septiembre y para revelar la identidad de otro de los presentadores del reality. “Viene renovado, con sorpresas y mi pareja de baile va a ser el magnífico... ¡Ion Aramendi!”, aseguró la comunicadora, detallando que el vasco se encargará de la conducción de los debates.

“Estoy felicísimo, es uno de mis programas favoritos”, declaró entonces Aramendi, que ya cogió experiencia como presentador de los debates de Supervivientes.

Fecha de estreno

Otra gran novedad en esta vuelta de GH VIP llega con la insólita estrategia que ha llevado a cabo Mediaset para anunciar la vuelta del formato. A finales de julio, casi con dos meses de antelación, Telecinco desveló que la octava edición del reality con famosos arrancará el próximo 14 de septiembre.

Desde entonces, la cadena ha colocado una mosca, un grafismo prácticamente permanente en pantalla en el que recuerdan la fecha de estreno del programa. Además, ha intensificado poco a poco su promoción con una serie de anuncios en los que han participado algunos de los rostros del grupo.

Cuando salió la primera con Sandra Barneda, este medio preguntó a Mediaset si la catalana formaría parte del plantel de presentadores del reality, pero desde la compañía se negaron a contestar. Poco a poco, hemos descubierto que se trataba de una gran campaña de cadena con otros presentadores de Cuatro y Telecinco simulando sentarse en el emblemático confesionario de Gran Hermano.

Es verano y toca mojarse, pero no solo en el mar, el río o la piscina 🏊‍♂️🧜‍♀️. Con 3, 2 y 1 punto... Muy pronto, vuelve la vida en directo, vuelve #GHVIP8 pic.twitter.com/drBKIQnOMb — Gran Hermano (@ghoficial) 9 de agosto de 2023

Concursantes

El casting de GH VIP 8 es hasta la fecha su principal incógnita. Sin embargo, Ion Aramendi dio durante una entrevista en La última noche algunas pistas sobre los nuevos concursantes: “Sabes que no se puede decir nada. Sé que son personajes fascinantes, que hay dinámicas nuevas en la casa... Sé que la casa va a ser totalmente distinta y que el formato gira sobre sí mismo”, un cebo que ha levantado algunas teorías sobre si el formato mezclará a nuevos perfiles con algunos de los exconcursantes más míticos de la historia del programa.

Mientras tanto, las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de algunos rumores que apuntaban a la participación de ciertos personajes famosos. Algunos de ellos, como Laura Escanes, Miguel Lago, Blas Cantó, Adara Molinero o Sofía Suescun, no tuvieron reparos en salir a desmentirlo categóricamente a través de sus perfiles en redes sociales.

La nueva casa

Desde el primer momento, Marta Flich y Ion Aramendi han avanzado que la casa de GH VIP 8, que seguirá estando ubicada en Guadalix de la Sierra, será un espacio totalmente renovado, muy distinto a lo que conocíamos hasta ahora.

Hace unas semanas, Sandra Barneda emitía las primeras imágenes de las obras del edificio: “La han tirado abajo prácticamente entera”, desvelaba la presentadora de Telecinco. En efecto, la casa se está reconstruyendo total o casi totalmente, a tenor de las imágenes que se compartieron con la audiencia. Eso sí, el vídeo en cuestión no aportaba muchos detalles, ya que las obras no estaban demasiado avanzadas.

La mecánica

Como todavía GH VIP 8 no se ha presentado oficialmente, se desconoce si va a presentar importantes cambios en su mecánica. Sin embargo, se espera que, al recuperar su gran marca de realities, el programa mantenga su esencia, con algunas modificaciones que sirvan para sorprender a los espectadores.