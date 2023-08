Mediaset promociona 'GH VIP' con Marta Flich ante su 'Súper', y no aclara el papel de Sandra Barneda

Mediaset sabe que el regreso de GH VIP es su gran tabla de salvación para iniciar la temporada revertiendo la histórica crisis de audiencias que llevó a Telecinco a su mínimo histórico en julio, cayendo a la tercera opción por detrás de Antena 3 y La 1 de TVE. Por eso ya anunció a Marta Flich como su presentadora en junio, ya le ha puesto día de estreno, y sigue incrementando su promoción incluso mostrando sus obras.

Ahora, la cadena ha puesto por primera vez a su presentadora ante 'el Súper', la icónica figura que dirige la casa y se comunica con sus habitantes para darles órdenes y guiarles. Además, lo ha hecho en una especie de confesionario, la habitación más mítica de la casa en la que los concursantes hablan con la dirección del programa y realizan las nominaciones.

En el vídeo promocional, GH VIP juega con que su presentadora intenta nominar, pero 'el Súper' le dice que ella no puede, sino que debe presentar, y ella bromea con el buen gusto que han tenido para seleccionar a su nueva conductora.

No te damos la razón, Marta, porque la tienes 😍. #GHVIP8, el 14 de septiembre gran estreno en @telecincoes 🥳🥳 pic.twitter.com/a7x26IlYjx — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de agosto de 2023

Mediaset no aclara el papel de Sandra Barneda

Tanto Mediaset como Gran Hermano, en sus cuentas oficiales, han compartido oficialmente esa promo con Marta Flich que igualmente recoge la web de la cadena. Y en esa misma web, también puede verse otra promo que aún no ha sido compartida por redes, y que ha sembrado cierto desconcierto entre los fans.

En ella aparece Sandra Barneda, actualmente presentadora de Así es la vida y de La última noche, y que también se encarga de La isla de las tentaciones; sentada en el mismo confesionario y dirigiéndose también a 'El Súper' para decirle: “¡Ey, Súper, qué alegría! Oye, la verdad es que yo te tengo que decir que no soporto la falsedad. Yo vengo aquí para demostrar que soy auténtica. Claro, auténtica”.

La enorme expectación que despierta el formato ha hecho que rápidamente los fans se lancen a conjeturar que Barneda sería otra de sus presentadoras. Cabe recordar que Telecinco también anunció oficialmente que Ion Aramendi estará al frente de su Debate.

Desde verTele, para no recoger simplemente esa especulación, hemos preguntado por ello a fuentes de Mediaset. Sin embargo, lo único que nos responden desde la cadena es que “la campaña de promoción se irá viendo”. El grupo no aclara, por tanto, si se trata de una campaña y la presencia de Barneda no quiere decir nada, o si el papel de la presentadora en el formato irá más allá.