Los famosos que ya han desmentido que vayan a participar en 'GH VIP'

Cada vez que se acerca una nueva edición de un reality con famosos empiezan a surgir las tradicionales quinielas de quién o quiénes podrían lanzarse a participar. Esa previsible dinámica ha arrancado con GH VIP, cuya octava temporada ya tiene fecha de estreno en Telecinco y que lejos de confirmar los primeros nombres, está encadenando desmentidos de celebrities que no se plantean entrar en Guadalix.

'GH VIP' se ríe de Roi Porto ('¿QQCCMH?') por decir que ha rechazado participar en el reality: "¿Pero usted quién es?"

Es habitual que las redes sociales se llenen de listas de deseos de los fans, con nombres novedosos a los que les gustaría ver entre las paredes de la famosa casa televisiva. El problema llega cuando esas cábalas saltan a los medios de comunicación, que incluso anticipan que “podrían” formar parte del casting sin que sus nombres siquiera se hayan barajado.

Es por ello que antes de que Mediaset inicie su ya clásico goteo de confirmaciones oficiales, hay famosos que tras verse incluidos en artículos se han anticipado desmintiendo o simplemente negando que GH VIP esté en sus planes, poniendo así fin a conjeturas y rumores que no se acercan a la realidad. Para conocer el casting real habrá que esperar a que Telecinco lo haga oficial antes del 14 de septiembre, fecha en la que dará inicio la edición.

· Miguel Lago

Uno de esos famosos que han dejado claro que no van a entrar en Gran Hermano es Miguel Lago, que se ha servido de uno de estos artículos para negar cualquier vinculación: “No voy a participar en GH VIP”, ha escrito el colaborador de Y ahora Sonsoles en su perfil de Instagram.

El cómico ha acompañado el mensaje de un vídeo grabado por él mismo en sus vacaciones. “Me arde el móvil de gente de mi entorno diciendo que han sacado una lista de posibles participantes de GH VIP donde aparezco. Esto es para dejar claro que no voy a cambiar las palmeras por la casa de Guadalix. Ni he hablado con nadie, ni me han ofrecido nada, ni tengo -con todo el respeto para quien participe- ningún interés”.

· Blas Cantó

Más escueto ha sido Blas Cantó, que ha compartido el mismo artículo, en el que también aparecía su nombre, dejando claro que es “fake”. Es decir, que al contrario de lo que refleja el texto, no está en ese “hipotético” listado que muchos están dando por válido.

· Laura Escanes

De igual modo, Laura Escanes también ha optado por comunicar a través de Instagram que no la veremos en GH VIP. “No, gracias”, responde clara y directa a la pregunta de una seguidora, que le planteaba la duda después de verlo “anunciado” en medios de comunicación.

· De Adara y Sofía Suescun a Roi Porto

Otros nombres que en los últimos días han negado que tengan intención de repetir experiencia en Guadalix son Adara y Sofía Suescun, dos “reinas” de realities que habitualmente se cuelan en las listas de deseos de medios y seguidores.

La primera, que ha vuelto recientemente de Supervivientes, afirma que aunque lleva al programa “en el corazón”, no es cierto que vaya a volver: “Ha salido en muchos portales digitales que volvería a entrar en GH. No es verdad. Aun así amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón”.

Ha salido en muchos portales digitales que volvería a entrar en GH. No es verdad. Aun así amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón ♥️ — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) 2 de agosto de 2023

Del mismo modo, Sofía Suescun, que ya triunfó en su edición de Gran Hermano, ha compartido otra imagen de un medio de comunicación que publicaba que “podría ser una de las concursantes” afirmando que es “falso”.

Y finalmente, otro ex de reality -en su caso ¿Quién quiere casarse con mi hijo?- que ha negado que vaya a participar es Roi Porto. En su caso, el joven ha declarado que ha rechazado la propuesta del programa, mientras que desde la cuenta oficial de GH VIP en Twitter le han respondido con un famoso meme: “¿Pero usted quién es?”.