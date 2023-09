Muere a los 43 años el actor Billy Miller, ganador de tres premios Emmy

El actor Billy Miller, ganador de tres premios Emmy por su trabajo en el veterano serial The Young and the Restless, falleció el pasado viernes a los 43 años.

Esperanza Aguirre y su corte a José Yélamo tras preguntarle por el caso Rubiales: "Que ya le he dicho que no"

Más

Del deceso informaba The Hollywood Reporter, citando a su representante, sin comunicar la causa oficial del fallecimiento. Sí que apuntó que Miller estaba en tratamiento por trastorno bipolar y depresión. Tabloides estadounidenses indican especulan, no obstante, con que la muerte habría estado relacionada con una enfermedad neurodegenerativa que se le diagnosticó en 2020.

Miller se había hecho un intérprete muy reconocido en Estados Unidos por su labor en telenovelas. Su primer gran papel fue como Richie Novak en All My Children entre 2007 y 2008. De ahí saltó a The Young and the Restless, donde se mantuvo durante seis años, hasta 2014. Su interpretación de Billy Abbott fue objeto de excelentes críticas y merecedora de premios como los tres Daytime Emmy. Según salió de esta ficción, saltó a otro serial de éxito, General Hospital hasta 2019.

Este trabajo continuado en tres de las grandes producciones diarias de la televisión estadounidense le convirtieron en una respetada estrella del género pese a su juventud. Con todo, también se le pudo ver en producciones de prime time, con papeles recurrentes en Ringer, Suits, Truth Be Told o Ray Donovan. En cuanto al cine, apareció con un papel de reparto en El francotirador de Clint Eastwood. Su último papel datan de 2022, cuando intervino en un episodio de Navy: investigación criminal.

Además de la interpretación, Miller había sido propietario de restaurantes y bares en California.