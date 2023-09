El director del documental de Rosa Peral en Netflix admite su engaño y más testimonios alzan la voz contra él

Netflix sigue sumando polémicas a tratamiento del crimen de la Guardia Urbana. Tras las críticas del fiscal Félix Martín, que lamentó no haber sido informado del enfoque que tendría Las cintas de Rosa Peral para lograr su testimonio, otros participantes del documental han elevado su queja ante la defensa del director del proyecto en TV3.

El fiscal del crimen de la Guardia Urbana, "decepcionado" por el documental de Rosa Peral en Netflix: "No fui informado"

El pasado viernes, una vez conocida la opinión del fiscal que ya recogimos, el responsable Carles Vidal intervino en el programa catalán Planta Baixa para explicar su punto de vista. “No informamos que era un documental de parte (...) Lo que queríamos era explicar un relato que no era el que se había contado hasta entonces, así que tuvimos cuidado a la hora de contarles según qué cosas”, comienza admitiendo el director de este documental estrenado en paralelo a la serie de ficción El cuerpo en llamas, basada en el mismo caso.

“¿No les explicasteis el punto de vista?”, preguntó la presentadora de TV3 Agnès Marquès. “Exacto. Les dijimos que queríamos sumar todos los relatos que se habían hecho con los protagonistas y el fiscal. En concreto, no les dijimos que Rosa Peral iba a participar”, confesó, tal como había desvelado ya el fiscal.

Cuestionado sobre si piensa que desde la productora Brutal Media tendrían que haber avisado a los participantes, Vidal opinó que “no teníamos la obligación y es habitual que no revelemos todas las personas que participan”. “En ese momento estábamos hablando ya con Rosa y pensamos que por el bien del documental era importante que ellos pudiesen mantener el relato que habían mantenido hasta ese momento. Nos daba miedo que saber que Rosa participaría pudiese modificar su relato”, admitió abiertamente.

El director de Las cintas de Rosa Peral dijo entender “que haya gente que se haya podido molestar” y contó sin tapujos que su objetivo con el documental era mostrar “quién era esa mujer detrás del monstruo que se había querido crear, quién era la madre, la hija, la hermana... y cuestionar cómo los juicios paralelos pueden influir en un juicio con jurado popular”.

“La idea era ver si parte de ese relato que se había construido influyó en el jurado popular”, añadió. Recordemos que Rosa Peral fue condenada junto a Albert López a 25 años de prisión (20 para él) por el asesinato de Pedro Rodríguez, pareja de ella. El Supremo ratificó la sentencia. Esta semana también se ha conocido que la Justicia embargará los posibles pagos de Netflix a ambos por contar su historia en la ficción El cuerpo en llamas.

“No hubiese participado en un documental que intenta blanquear a Rosa Peral”

Tras esta justificación del director del documental, otros participantes del mismo como los periodistas Toni Muñoz y Mayka Navarro, ambos especializados en el caso, también lanzaron sus críticas por haber sido igualmente engañados.

“El problema no es sólo no decirnos que saldría Rosa Peral, sino decirnos que el enfoque del documental sería imparcial. Hablar de combatir el relato hegemónico obviando las pruebas clave del juicio y manipulando parte de los interrogatorios es una vergüenza”, escribió en sus redes el primero de ellos, que tiene un libro sobre el crimen.

Por su parte, la también periodista de Telecinco Mayka Navarro aseguró que de haber sabido el enfoque no hubiese participado: “No se trata de lo que yo hubiera dicho o no si hubiese sabido que era un documental de parte. Eso no hubiese variado. Lo que pasa es que yo no hubiese participado en un documental que intenta cuestionar el caso denunciando que hubo un tratamiento sexista de Rosa”.

Poco después, en otra entrevista en Catalunya Ràdio, la misma Navarro insistió: “No habría participado en un documental que intenta blanquear a Rosa Peral”.

