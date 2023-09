Esperanza Aguirre y su corte a José Yélamo tras preguntarle por el caso Rubiales: “Que ya le he dicho que no”

Los espectadores de laSexta Xplica presenciaron este sábado un momento de tensión durante la conexión en directo de Esperanza Aguirre, que se negó a responder a la pregunta de José Yélamo sobre el caso de Luis Rubiales y su reciente dimisión como presidente de la RFEF por su beso no consentido a Jennifer Hermoso.

En los últimos compases de la entrevista, el presentador de laSexta quiso conocer la opinión de la expolítica sobre Rubiales. “No voy a hacer el favor de opinar a los que con esto de Rubiales están tapando lo de Puigdemont”, respondió en primera instancia la invitada.

“¿No tiene opinión?”, le preguntó Yélamo, sorprendido. “Mi opinión es que Rubiales había hecho ya muchísimas cosas para hacerse merecedor de no ser presidente de la RFEF”. “Esto es como Al Capone, que fue a la cárcel por no pagar a Hacienda después de todos los asesinatos que había cometido”.

“¿Le parece menor? ¿No condena lo que hizo Rubiales en esa ceremonia de entrega?”, incidió el presentador. “Que ya le he dicho que no voy a opinar. Había dicho usted que era la última pregunta...”, insistió Aguirre, con visible incomodidad. “Yo ya le he dicho que Rubiales se ha merecido no ser presidente de la RFEF por el dineral que le dio a Piqué, por muchas de las cosas que ha hecho. Con todo ello tragó este PSOE que ahora es una secta, que sacan lo de Rubiales para que no hablemos de Puigdemont”, zanjó la ex del PP.