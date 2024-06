'Ni que fuéramos' emitió la entrevista a Marta Riesco en su salto a Ten, con aviso por salud mental y mofas sobre Telecinco

Con permiso de Kiko Hernández, Marta Riesco ha sido la protagonista de Ni que fuéramos Shhh en el inicio de sus emisiones también a través del canal Ten. El formato heredero de Sálvame llevaba días cebando la emisión de una entrevista con la exreportera de El programa de AR y expareja de Antonio David Flores, otrora enemiga del programa. Era su gran reclamo para el día en que comienza a verse a través de la TDT a nivel nacional, en complemento a su visionado por streaming e internet, y ha sido el contenido casi único de la tarde.

Desde las 15:45 y hasta las 20:00 horas, Riesco ha ocupado el grueso del programa que de forma excepcional duraría más de lo normal. Ya se había avisado de que la entrevista, grabada previamente, duraba 3 horas y, como era de esperar, se ha ido ofreciendo troceada, a fin de que María Patiño y sus compañeros pudieran desbrozarla punto por punto. Antes, eso sí, se ha puesto en antecedentes a los espectadores, con una explicación por parte del director, David Valldeperas, de cómo surge la entrevista.

“Nosotros no la buscamos. Se pone en contacto ella con nosotros a través de una amiga suya, hará como dos semanas”, explica el director del magacín, que define entonces a Riesco como “una reportera que lo daba todo por el programa donde estaba y hacia su trabajo encantada de la vida”.

“La aparición de esa relación y de una deriva a estar anímicamente mal la lleva a perder la credibilidad. Y es lo peor que puede pasarle a alguien que se dedica a esto”, añade Valldeperas, que expone que con la entrevista “una de las cosas que quiere es recuperar la credibilidad de la gente que nos dedicamos a esto, que es quien la puede contratar y la puede poner en funcionamiento”.

Una entrevista fraccionada durante la tarde

Tras un paréntesis para que María Patiño y Belén Esteban repliquen por enésima vez a Terelu Campos, el programa pasó a abordar el contenido estrella. Lo hizo, primero, aludiendo a la salud mental de una forma cuando menos dudosa, con una cartela que simulaba los mensajes prescriptivos de los anuncios de productos farmacéuticos. “Riesco, resaltaban, ”no ha cobrado por esta entrevista, está en proceso de recuperación, sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico, todavía toma medicación“, se podía leer en pantalla.

Tras apuntarse los tertulianos el tanto de la salud mental, hablando de la importancia de que Riesco diera la entrevista mientras continúa en terapia, el programa lanzaba una primera previa con los “titulares” de la entrevista, alrededor de las 16:30 horas, precedidos de una cortinilla en la que se podía leer lo siguiente: “Marta Riesco no quiere volver a saber nada de Antonio David. No ha acabado de procesar el infierno que ha vivido con él. Todavía no se siente preparada para ponerle todas las palabras al horror. Pero necesita empezar a explicar públicamente todo lo sucedido. Sigue culpándose de casi todo. Y mantiene ciertas contradicciones en su relato. Pero hay mucha verdad contrastada en todo lo que cuenta”.

En ese resumen ya se incluían claves del contenido: Riesco deseaba sobre Antonio David Flores que “ojalá nunca nos hubiésemos cruzado” y reiteraba su necesidad de que “la gente pase página”: “He hecho muchas cosas pero no lo suficientemente grave como para decir que no hay solución”. A la vez, destacaban sus ataques a Telecinco, “la cadena de enfrente”, y a la productora de Ana Rosa Quintana, para la que trabajó: “Cuidaron a Patricia Pardo y Christian Gálvez. A mí me reventaron”, comentaba sobre el trato que dieron a la relación entre los dos presentadores de Mediaset, frente al idilio entre ella y el exguardia civil, desaparecido de la cadena tras la emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Otro punto destacado fue la insistencia de sus críticas contra Joaquín Prat: “No entendí qué le pasó para tener un odio hacía mí inexplicable”.

“La gente en plató está sola”

Algo antes de que llegaran las 17:00 horas, Ni que fuéramos Shhh comenzó con la difusión de los fragmentos, que pasaron desde el origen de su interés casi platónico por Antonio David, los inicios de su relación y en qué momento tiene lugar, el impacto de la docuserie y de la separación de Antonio David y Olga Moreno, y la reacción posterior en Telecinco. Entre los detalles relevantes, que data el inicio de su romance en diciembre de 2020, muchos meses antes de que se haga público y de que se anuncie la separación de Moreno.

En cada intervalo, hubo espacio para verificar o cuestionar las palabras de Riesco. “Lo siento, pero sigues enamorado de Antonio David”, dijo en un momento dado Víctor Sandoval, que comparó la situación emocional de la entrevistada con la suya misma tras divorciarse de Nacho Polo. “Yo veo la labor de un terapeuta, pero todavía no está curada. Necesita muchísimo”, agregó. Kiko Hernández llegó a decir lo siguiente: “Si se quedara aquí [la entrevista], me jugaría el cuello a que Antonio David la llama y sale corriendo al AVE para estar con él esta noche”

“¿Por qué no se plantea con qué tipo de hombre estaba?”; continuaba preguntándose Patiño, en otro momento. La dinámica se ha mantenido durante el grueso de la emisión, en la que no han faltado las bromas a costa de Mediaset. Por ejemplo, César Toral, alias Escaleto, afirmó que las redacciones de los programas de Telecinco estaban pendientes de la entrevista: “La gente en plató está sola”, se rio Patiño. después de recibir estas informaciones de parte del “garganta profunda” del programa en Mediaset.

De hecho, en esa misma línea, Kiko Hernández se lanzó a llamar a un contacto no identificado que no solo trabajaba en Telecinco, sino que de acuerdo a las palabras del recién regresado, estaría en ese mismo apareciendo en directo en Telecinco.