Nicole, ganadora de 'Insiders' en Netflix, probó suerte dentro los castings de 'OT 2023' en Las Palmas

Nicole Delgado se dio a conocer en octubre de 2021 después de ganar la primera edición de Insiders, el primer reality de Netflix hecho en España. Casi dos años después de aquel debut televisivo, la joven canaria ha probado suerte en otro formato de telerrealidad, Operación Triunfo.

Delgado estuvo entre la lista de aspirantes que se presentaron a los castings presenciales en Las Palmas para la próxima edición de OT que se verá en Amazon Prime Video. En concreto, fue una de las personas que contaba con Pase Prime, que permite saltarse las colas. Su presencia fue advertida por usuarios en redes, que aún la recordaban de aquel formato de la plataforma, cuando le llegó el turno pasados los 20 primeros minutos del comienzo de esta Fase 1 de las pruebas.

Fase 1 de la que también salió con una pegatina para pasar a la siguiente, después de cantar ante Noemí Galera.

Se quedó en la Fase 2: “Estoy muy decepcionada”

Eso sí, no logró el pase al casting definitivo. A través de Instagram Stories, dijo tener una “sensación agridulce” de su aventura en estas audiciones abiertas por cómo lo hizo en la Fase 2 al defender un tema de Villano Antillano.

“Después del ridículo que hice no quiero que me vean el careto”, declaraba en una de las diversas publicaciones realizadas en la citada red social, refiriéndose a cómo interpretó el tema de marras.

“Estoy muy decepcionada conmigo. No me iba a presentar. Me dieron el pase Prime porque hice un vídeo de broma, y por respeto a las personas que trabajaban, me presenté. Me daba igual hacer el ridículo o que otras canciones me salieran mal, per esa canción no, porque la sé hacer”, reiteró, y pidió a productores musicales radicados en Lanzarote que le ayudaran a grabar una versión del citado tema para “demostrar que la hago bien”.

No es la única cara conocida que se ha dejado ver por estas pruebas, que se pueden en Youtube. A mediados de julio, en el casting de Valencia, se presentaba el actor Álvaro Requena, uno de los protagonistas de Los Espabilados, la serie de Albert Espinosa para Movistar Plus+.