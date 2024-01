La nieta de Arévalo carga en 'Fiesta' contra Malena Gracia: “No ha dicho ni una cosa que sea verdad”

El fallecimiento de Arévalo sigue siendo noticia por motivos ajenos al deceso del humorista. El foco permanece puesto en Malena Gracia y su breve y polémico paso por el velatorio del cómico, del que fue expulsada porque “no pintaba nada” ahí, según declaró el jueves el hijo del comediante. Al día siguiente, la cantante y actriz se sentó en el plató de De Viernes para dar su versión de los hechos, y en las últimas horas, tanto ella como Ana, la nieta de Arévalo, han protagonizado un agrio intercambio de opiniones sobre este asunto.

El domingo por la tarde, Ana acudió a Fiesta para desmentir todo lo dicho hasta ese momento por la artista, que el viernes denunció una “campaña de desprestigio” contra ella y aseguró que el hijo de Arévalo le hizo “burlas” y “desprecios”, además de mirarla “mal”. Sin embargo, Ana negó este domingo tales acusaciones: ‘’Las declaraciones que ha dado esta persona creo que de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una cosa que sea verdad y eso quería dejarlo claro’’.

Además, desmintió que Malena fuese una más de la familia a pesar de la relación que tuvo en su día con Arévalo. ‘’Ella dijo que creía que nosotros éramos de su familia, eso es mentira porque nosotros apenas hemos tenido trato con ella. Ha dicho que se ha sentado a comer muchas veces en nuestra misma mesa, mentira también“. A todo esto, reprochó a la cantante de Loca que fuese al plató de De Viernes el mismo día del entierro de su abuelo: ”¿Qué tipo de persona hace eso?“

Malena Gracia responde a la familia de Arévalo

Kike Calleja preguntó a Ana si, tal como tenía él constancia, Malena “hizo sufrir bastante” a Arévalo durante la relación que tuvieron juntos. “La verdad es que sí”, afirmó la joven, que no quiso entrar en detalles “porque ya es una cosa del pasado, y que no tiene ningún tipo de importancia”. “Pero es verdad que él lo pasó muy mal con ella. Porque, claro, cómo lo vas a pasar con una persona que se dedica a ponerle como le ha puesto en los platós de televisión”, aclaró.

La respuesta de Malena Gracia a estas declaraciones no se ha hecho esperar. En conversación con Chance (Europa Press), la cantante y actriz ha señalado directamente a la familia de Arévalo. “Decían que no iban a ir a ninguna televisión y ahí están. O sea que no se puede decir 'de esta agua no beberé' porque lo están haciendo ellos (...) Lo mismo que han tardado ellos en ir a televisión, exactamente igual. Y que no se olviden que yo soy artista y estoy en mi derecho. Estamos en un país donde hay una libertad”, ha asegurado al respecto.