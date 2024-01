El hijo de Arévalo aclara la “expulsión” de Malena Gracia del tanatorio: “Esa mujer no pinta nada”

El fallecimiento de Paco Arévalo ha sido uno de los temas del día en televisión. En boca de todos de Cuatro conectaba con Bertín Osborne que recordaba la bronca que había tenido con su íntimo amigo, también Y ahora Sonsoles provocó un debate con unas declaraciones de Francisco ante este tema.

Mientras TardeAR se acercaba hasta el tanatorio para informar en directo de quienes aparecían en el acto y hasta de quienes salían de él como Malena Gracia. La artista abandonaba el lugar entre lágrimas asegurando que la familia le había echado y que ella no merecía ese trato.

Para confirmar lo ocurrido entrevistaron a Paco, el hijo del humorista que confesaba aún estar con “altibajos intentando asimilar” la muerte de su padre.

Tras agradecer a las muestras de cariño, le preguntaron por la salida de Malena Gracia y él se mostraba en desacuerdo con sus palabras: “No la han echado pero desde luego por mi parte sí merecía ese trato porque no me es agradable ver a esa persona en televisión diciendo todo lo que ha dicho de mi padre. Lo que no entiendo es para qué viene aquí”.

A lo que añadía lo siguiente: “No tenía que haber venido aquí, esa mujer no pinta para nada. (...) Buscaba protagonismo, se ha esperado a que todo el mundo saliera y estuvierais solo la prensa para montar el espectáculo. Solo mi prima ha hablado con ella y es super educada”.

Preguntado por si la televisiva y su padre tenían relación en los últimos tiempos: “No, para nada, cero”, subrayó visiblemente molesto por la situación.