Noah Schnapp, de 'Stranger Things': “Si no hubiera interpretado a Will, todavía estaría en el armario”

El pasado enero, el actor Noah Schnapp se convirtió en noticia en medio mundo tras confirmar que comparte orientación sexual con su personaje Will Byers en Stranger Things. Un rol que, tal como ha admitido ahora, ha sido clave en su proceso de aceptación personal en plena adolescencia.

El actor Noah Schnapp ('Stranger Things') es gay: "Me parezco a Will más de lo que pensaba"

“Una vez que acepté que Will era gay, fue como una velocidad exponencial aceptarme a mí mismo”, ha declarado en una reciente entrevista a Variety. De hecho, el actor va más lejos y apunta que de no haber encarnado a su personaje en la popular serie de Netflix, no estaría actualmente en el mismo punto.

“Estaría en un lugar completamente diferente si no tuviera a Will para retratar, abrazarme y ayudarme a aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado a ese personaje, probablemente todavía estaría en el armario”, declara el joven de 18 años.

“Sé plenamente quién soy”

Recordemos que en la cuarta temporada de Stranger Things se descubrió que Will era gay y estaba enamorado de su mejor amigo Mike. Un tiempo después, el propio Schnapp se sinceraba con sus seguidores a través de su cuenta de TikTok.

“Supongo que me parezco a Will más de lo que pensaba”, comentó, desvelando a su vez cómo había sido compartirlo con su entorno: “Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay tras haber estado en el armario, asustado, durante 18 años, lo único que me dijeron es que ya lo sabían”.

Tras todo este proceso, el joven intérprete se muestra “emocionado” por el viaje personal que ha vivido y que va a plasmar también en Will en la quinta y última temporada de su serie. “Creo que la forma en que actúo en la temporada 5, honestamente, podría ser un poco diferente. Sé plenamente quién soy y sabiendo todo sobre mí mismo lo puedo invertir en mi personaje”.