Noemí Galera da el primer toque de atención en 'OT 2023': “Os tenéis que poner las pilas”

Primeras horas en la Academia, y los concursantes de OT 2023 ya han recibido su primer toque de atención. Noemí Galera se ha visto obligada este miércoles a dar una pequeña charla a sus 'pupilos' en su segundo día de clases, con el fin de hacerles ver la importancia de respetar los horarios y las normas de orden y convivencia en el programa.

La directora ha tomado la palabra antes de la clase de canto coral con Gerard Ibáñez, que ha debutado este 22 de noviembre como profesor, tras observar que los 16 alumnos no habían cumplido con dos peticiones realizadas desde producción. “Os habíamos pedido que vaciarais las burras, no lo habéis hecho. Os habíamos pedido que, por favor, dejarais las maletas antes de las once en recepción, y tampoco lo habéis hecho”, ha comenzado diciéndoles Galera.

“Chicos, aquí hay un montón de gente trabajando para que vosotros estéis cómodos, para sacaros las cosas de en medio y que se vea todo mejor... y vosotros a por uvas. Entiendo que es el principio y tenéis que acostumbraros al horario, pero no os encantéis”, ha añadido en tono amable, y haciendo también hincapié en la necesidad de que se adapten rápido al ritmo del día a día en Operación Triunfo.

En ese sentido, la directora de la Academia les ha advertido de que quien no cumpla los horarios no podrá asistir a las clases que los profesionales imparten a diario: “Esto va a saco y quien no siga el horario... Ahora os estamos dando un margen. Tenéis unos móviles estupendos y un reloj allí para ver la hora, y os tenéis que poner las pilas con el horario. Hoy lo voy a permitir, pero a partir de mañana el que no esté en la clase cuando suene el timbre, no va a entrar. Esto es así por respeto a los profesores, a la gente que está trabajando y a los compañeros”.

Apenas unas horas después, y coincidiendo con el momento de la comida, Noemí Galera ha vuelto a personarse en las instalaciones para pedir a los concursantes que cuiden el orden y la limpieza, esencialmente de las zonas de convivencia: “Tener la zona como la tenéis es horrible. Hace dos días que estáis y hay botellas, carpetas y ropa por todas partes. Chiara ya ha perdido el móvil... de verdad. Es tremendo. Vosotros mismos”, les ha dicho.