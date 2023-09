La novia del cura detenido por agresión sexual llama en directo a Toñi Moreno: “Necesito que me respetéis”

La exnovia del cura de Málaga acusado de sedar y abusar sexualmente de varias feligresas llamó este martes a Canal Sur para pedir a los medios de comunicación que respeten su intimidad. La mujer aprovechó la emisión del programa Hoy en día para denunciar que reporteros, cámaras y fotógrafos están haciendo guardia en la puerta de su casa.

“Solamente pido que respetéis mi espacio, que no toquéis más la puerta de mi casa. Tengo a los periodistas en la puerta de mi casa y dentro del portal”, se quejó entre sollozos.

Fue ella misma quien denunció al sacerdote. Lo hizo al encontrar unos vídeos que probarían los abusos sexuales que supuestamente cometió contra estas mujeres de la parroquia.

La pareja del detenido, agobiada por la presión de los medios de comunicación, llamó en directo al magacín de Toñi Moreno para hacer pública su desesperación. Pidió, eso sí, que se le distorsionara la voz con el objetivo de preservar su anonimato.

“Por favor, Toñi, necesito que me respetéis. Yo entiendo vuestro trabajo, pero no puedo más”, expresó. La presentadora se apresuró entonces a matizar que los reporteros de Hoy en día no estaban en casa de la mujer, aunque sí la habían llamado por teléfono porque su “testimonio es importante”.

“Soy yo la que necesita ayuda”

Después, aunque Moreno quiso hacerle algunas preguntas, ella prefirió insistir en el mensaje por el que se había acercado a Canal Sur. “No voy a hacer ninguna declaración. Estoy en directo para, por favor, transmitir a otros medios de comunicación que nos dejen tranquilos, que nos dejen espacio y nos dejen salir a la calle con normalidad. Tanto por mí como por mi familia y por los vecinos”, suplicó con la voz rota por la emoción.

En el plató se había hecho el más absoluto silencio. La denunciante había elegido este programa por la simpatía que le despierta la presentadora, y así se lo hizo saber: “Te tengo mucho cariño y te lo agradezco mucho. He participado mucho en el otro programa que hacías dando dinero a gente que lo ha necesitado, y, por eso, ahora me pongo en contacto contigo para decirte que soy yo la que necesita ayuda”.

“Hay muchas informaciones que son ciertas y muchas que no lo son. Esto lo quiero dejar en manos de la justicia para que sean ellos los que hagan las cosas”, declaró la exnovia del cura, preocupada tanto por su salud mental como por la de su familia y vecinos.

“Tienes todo el derecho a preservar tu intimidad”

“Cuando se pueda hablar las cosas, yo no tendré problema en decirlo. Pero, por mi salud mental, quiero que se vaya todo el mundo de la puerta”, rogó una vez más antes de despedirse. “Toñi, he entrado porque te tengo mucho cariño y mucho aprecio. Yo pido respeto por mí, por mi familia, por la suya, por todos... Un beso muy grande, Toñi... Gracias”, se despidió.

Antes de que terminara la llamada, la presentadora, que necesitó unos minutos para recomponerse, prestó su ayuda y la del programa a la mujer: “Tienes todo el derecho a preservar tu intimidad. Bastante tortura has vivido”, le dijo.