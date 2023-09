Orestes, fichaje estrella de 'El Cazador' en TVE para sumarse a su nómina de 'cazadores'

El equipo de El Cazador sumará próximamente un refuerzo de lujo. Orestes Barbero, histórico de Pasapalabra, ha fichado por el concurso que presenta Rodrigo Vázquez en TVE para formar parte del grupo de 'cazadores'.

Así lo anunció la propia corporación pública este jueves durante la Gala de presentación de la temporada 2023-2024, si bien su nombre no aparece por el momento en la nota de prensa que RTVE ha enviado a los medios con el resumen de sus novedades para este curso televisivo.

La incorporación de Orestes a El Cazador todavía no tiene fecha, si bien podría no ser de efecto inmediato por su vinculación con Pasapalabra de Antena 3. No obstante, sí es seguro que sumará esta temporada al grupo de concursantes históricos junto a Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera y Ruth de Andrés.

Recordemos que de ese equipo de 'cazadores' desapareció el pasado junio David Leo tras conocerse que está procesado por un presunto delito de violencia de género. Como informamos entonces, fue el exconcursante el que transmitió a la cadena y a la productora Mediacrest su intención de apartarse del programa y su presencia en El Cazador desapareció de inmediato, pues las entregas grabadas con él no fueron emitidas.

En cuanto a Orestes, reforzará próximamente al grupo, que volverá a tener cinco miembros. Un fichaje de lujo, pues viene de completar un ciclo de récord en Pasapalabra como el participante con mayor número de programas consecutivos, un total de 360; y el protagonista del duelo más longevo, el que vivió contra Rafa Castaño durante 197 tardes hasta que su rival se llevó el bote.