Oriol Nolis dimite como director de RTVE Catalunya tras dos años y un “balance positivo”

Oriol Nolis ha anunciado que deja su puesto como director de RTVE Catalunya. El periodista catalán pone fin a una etapa de algo más de dos años al frente del centro territorial catalán, poco después de la presentación de su nuevo curso 2023/2024. Un nuevo en el que además, se han puesto en marcha numerosos proyectos desde Sant Cugat.

El que fuera presentador del Telediario explica en un comunicado en redes sociales los motivos de su decisión y considera que “el balance es positivo” después de un viaje “intenso, apasionante y complicado al mismo tiempo”.

“Ha llegado el momento de un cambio”, escribe en Instagram. “Siempre he entendido las responsabilidades de esta naturaleza como un sitio de paso y no como un destino en sí misma. Por eso, una vez terminada la labor que me había propuesto, ha decidido cerrar etapa. En este tiempo, con errores y aciertos, he trabajado poniendo en valor que las personas sensibles podemos y debemos aportar nuestro talante, aunque eso a menudo resulte agotador”.

Nolis agradece tanto al equipo directivo y a la corporación en conjunto que “hayan sumado esfuerzos para consolidar un proyecto moderno, plural, de servicio público, y que ha dado buenos resultados”.

Más allá de este comunicado, fuentes consultadas por El Huffington Post apuntan a que la decisión de Nolis “una falta de respaldo de la actual Dirección de la Corporación”, que estaría relacionado con su afinidad a la anterior directiva de RTVE, la de José Manuel Pérez Tornero. Esto, según este medio, sumado a una inclinación más conservadora a nivel político, habría distanciado al profesional de la presidenta interina, Elena Sánchez Caballero.

Dos años de gestión en Sant Cugat

Vinculado a la cadena pública desde 2005, Nolis fue nombrado director del centro de producción de RTVE en Catalunya en julio de 2021. Llegó para sustituir a Pere Buhigas Cardó, que había estado desde febrero de 2020 en el puesto. Su nombramiento formaba parte de la reorganización de as sedes regionales de la corporación, y vino acompañado por el ascenso de Soraya Rodríguez como directora de Ràdio 4, la emisora en catalán de RTVE, puesto en el que continúa.

La salida del otrora presentador del Telediario Fin de Semana coincide, como decíamos, con la presentación de la nueva temporada televisiva también en la desconexión catalana. En el evento ante la prensa, destacó sus objetivos de “consolidar una franja de horas en catalán, de programas de referencia y calidad”, algo que decía haber conseguido.

Además, Nolis expuso el impulso de la producción de programas “realizados desde Sant Cugat para toda España”. Entre ellos, una nueva versión de Latexou, LateShow, que pasó de RTVE Catalunya a RTVE Play en castellano y con nueva periodicidad. Este era el ejemplo, decía, de la función de “iniciar formatos para después pasarlos a realizar para toda España”.