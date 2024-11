Motos paró el baile de 'El Hormiguero' por ser “un desastre” y señaló al responsable: “Está haciendo el idiota”

El Hormiguero cantó victoria este miércoles con la visita “cinco tenedores” de Martín Berasategui y David de Jorge, que consiguieron cerrar con buen gusto una emisión que arrancó con mal pie. Al menos así lo evidenció Pablo Motos, que por primera vez detuvo el clásico baile inicial del programa por descoordinación.

El espacio de Antena 3 empezó como cada día: con el presentador y parte de su equipo bailando al ritmo de Summer in New York, de Sofi Tukker. Un número muchas veces repetido que Motos no tardó en paralizar, señalando a su mano derecha y director de producción Jorge Ventosa por “hacer el tonto”.

“¡Para, para! Un desastre”, exclamó el presentador, pidiendo disculpas a los espectadores y dirigiéndose a sus compañeros para reprenderles: “Está haciendo el idiota... hacéis el tonto antes de empezar, nos vamos con el baile, y la gente que está en casa esperando...”, dijo, refiriéndose especialmente al productor. Este, sin embargo, se exculpó rápidamente apuntando al propio Pablo Motos como responsable de que el baile no estuviese saliendo según lo ensayado: “Parecía que te caías”.

“Ahora la culpa será mía”, reaccionó el líder de El Hormiguero, aparentemente indignado, mientras las hormigas se sumaron al señalamiento a su 'jefe': “Parecía que estabas borracho, eh Pablo. ¿Has bebido?”, preguntaron ambas mascotas. Pablo Motos volvió a justificarse: “Yo no he hecho nada. Podemos ver la repetición y veremos que [Jorge Ventosa] está haciendo el tonto”, dijo.

Jorge Salvador, que asistía al número desde su puesto habitual, pidió “el VAR” para salir de dudas y tras ver el momento repetido, Motos y Ventosa firmaron la paz y volvieron a empezar el baile desde el principio. Desde ese momento, el programa ya transcurrió con total normalidad.