“Me parece una gilipollez”: Emma García no se corta en 'Fiesta' al hablar de la postura de Carlo Costanzia

“Me parece una gilipollez”. Así, con estas palabras, valoró este domingo Emma García la supuesta postura que Carlo Costanzia padre mantiene con las Campos. El hijo del ex de Mar Flores es el actual novio de Alejandra Rubio, lo que invita a pensar que, tarde o temprano, Carlo senior conocerá a Terelu Campos y Carmen Borrego. Sin embargo, parece que el empresario italiano no está muy por la labor.

“Me dicen: 'Carlo Costanzia considera que ni Terelu ni Carmen Borrego tienen la suficiente enjundia o nivel profesional para que él pueda tener una relación con ellas'. Es decir, que las considera de segunda categoría y las compara con la gran María Teresa Campos, a la que sí profesaba mucho respeto. Él no tiene ningún interés en conocerlas, no les tienen ningún cariño y no les tiene ningún respeto”, aseguró Aurelio Manzano, a través de una videollamada en Fiesta, de una fuente “muy muy cercana” a Carlo padre.

“No entiendo cuál es el nivel que tienen que tener, porque recordemos que este señor ha estado en un reality [fue 6º en Supervivientes 2007], ha ido a programas de televisión a hablar de su vida, con lo cual, muy diferente a lo que hacen las Campos no es”, añadió Manzano.

Después, Emma García dio su opinión sobre la postura del italiano: “Me parece una tontería como una casa porque, al final, si no las quieres conocer no las quieres conocer. Pero decir que no tienen categoría y que no tienen enjundia me parece una gilipollez, con perdón. No hay por dónde cogerlo”.