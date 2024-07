Pedrerol frenó en seco a Petón por su 'golpe bajo' a un compañero de 'El Chiringuito': “Está fuera de lugar”

Con el trascendental España-Francia de semifinales de la Eurocopa 2024 candente para este martes, El Chiringuito dedicó gran parte de su programa del lunes 8 de julio a debatir sobre el futuro de Nico Williams, una de las estrellas de La Roja y del Athletic Club. Una tertulia que se fue encendiendo hasta el punto que Josep Pedrerol tuvo que poner orden ante un comentario de su colaborador Petón.

El programa deportivo de Atresmedia puso sobre la mesa el interés del FC Barcelona por fichar al joven futbolista navarro, con las informaciones y opiniones de sus tertulianos de plató y también del periodista Edu Velasco que conectó desde Bilbao. Y fue precisamente contra él hacia donde se giró el foco, con un 'golpe bajo' de José Antonio Martín 'Petón'.

El catalán, exfutbolista y actual colaborador de Pedrerol en Mega, afirmó que “Nico Williams va a ir al Barça, es una realidad que él ha aceptado pero que no puede decir hasta que diga el club. Y el que no lo quiera ver se está dando cabezazos contra la pared”. Tras esta rotunda afirmación, queriendo zanjar cualquier debate, Petón se dirigió a Velasco: “Que confundas deseos con realidad nace de tu amor por el Athletic”.

“Uh, qué golpe”, se escuchó decir en el plató de El Chiringuito, y Pedrerol tomó la palabra para apercibir a su compañero. “No digas eso, porque Edu es periodista por encima de todo y estás poniéndolo como un forofo. Me parece que está fuera de lugar lo que acabas de decir, insinuar que es un forofo que no sabe distinguir el forofismo del periodismo. Cuidado”.

Petón siguió en sus trece: “Le está haciendo daño esta situación. Él quiere que Nico se quede en el Athletic Club”. “Yo sigo muy tranquilo. La operación aquí en Bilbao la tenemos entendida, quizás en Barcelona no. Aquí tenemos la sensación desde hace mucho tiempo que se va a quedar un año más en el equipo. Parece que está obligado a fichar por el Barça”, zanjó por su parte el periodista vasco, mientras Jota Jordi saltó, con tono elevado, a reprocharle su animadversión hacia el equipo culé.