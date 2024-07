Revuelta en 'Ni que fuéramos Shhh' tras la negativa del director a revelar “algo muy gordo” sobre Paz Padilla

El nombre de Paz Padilla volvió a sonar este lunes en Ni que fuéramos Shhh en boca de Kiko Hernández, que cebó “algo muy gordo” sobre su excompañera de Sálvame que finalmente la dirección no le dejó contar.

La que fuera presentadora durante la etapa del magacín en Telecinco ha sido tema de conversación recurrente en el plató de Quickie y Ten, con ciertos ataques de los tertulianos contra ella. Algo que ocurrió de nuevo este 8 de julio, cuando en medio de su análisis de la entrevista que Álvaro Muñoz Escassi ofreció en De Viernes se la mencionó.

“No me ha quedado claro si tuvo o no relación con Paz Padilla”, preguntó María Patiño sobre el jinete, con ironía. “Seguro que le dijo 'te quiero, te quiero mucho'”, bromeó, mientras Kiko Hernández le lanzó un dardo directo: “Y si se te muere alguien no pasa nada porque está contigo”.

En esas, el colaborador de Ni que fuéramos Shhh se lanzó con una 'bomba': “¿Puedo contar algo muy gordo de Paz Padilla?”, preguntó a sus compañeros. La presentadora no tardó en decirle que “si es gordo, sí”, pero rápidamente salió David Valldeperas a detenerlo. “Vallde, estamos en un programa libre”, se quejo Belén Esteban. “Sí, libre pero con sus límites”, comentó el director.

“Si lo cuento se paraliza el país. ¿No nos vas a dejar contarlo? Es algo que ahora mismo se paraliza España. Ni el partido España-Francia, nada”, cebó Kiko. Valldeperas le instó a que se lo contase fuera de cámaras para decidir si podía o no contárselo a la audiencia, al tiempo que Belén Esteban le pidió que no saliese porque el director no le dejaría hablar de ello.

Belén Esteban pide explicaciones a Valldeperas

El colaborador salió del plató para consultar la exclusiva con el director y a los pocos minutos, regresó con su negativa. “Tío, no me gusta”, se quejó de nuevo Belén, que solicitó explicaciones a Valldeperas sobre su decisión. “¿Qué explicación me puedes dar al no?”, preguntó.

“¿Si tuviéramos un late night podríamos decirlo?”, consultó Patiño, a lo que el máximo responsable de Ni que fuéramos Shhh le dijo que “tampoco”. Las explicaciones a su “censura” no las dio en directo, pese a las peticiones de sus compañeros de programa.