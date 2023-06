Pedro Sánchez será entrevistado en 'El Intermedio' por Wyoming, y abre su regreso a 'El Hormiguero' tras siete años

Queda poco más de un mes para elecciones generales del 23 de julio, lo que significa que los candidatos ya están pensando en las apariciones televisivas que harán en su carrera hacia La Moncloa. Uno de ellos es el actual inquilino del palacio presidencial, Pedro Sánchez, que el próximo martes 20 de junio visitará El Intermedio para ser entrevistado por Wyoming y Sandra Sabatés.

“Muchos dírán: 'Ahora sale Raúl Pérez maquillado o nos ponen el careto ese que le meten [deepfake]...' Pero no, no. Va a venir el chachi y va a estar aquí”, dijo este jueves el presentador al anunciar la visita del presidente del Gobierno. Un Pedro Sánchez que se enfrentará “a las incisivas preguntas” del showman y su compañera. “Tranquilos, que estaré a la altura. Llevaré puesto mi mejor triquini. Que no, que es broma. Es el presidente del Gobierno, hay que estar elegante. Llevaré triquini con pajarita”, bromeó Wyoming.

Pedro Sánchez, abierto a ir a 'El Hormiguero'

La visita de Pedro Sánchez a El Intermedio podría no ser la única que el socialista haga a un programa de entretenimiento antes del 23J. Según El Confidencial Digital, el líder del Ejecutivo también está dispuesto a ir a El Hormiguero y reencontrarse con Pablo Motos después de siete años. De producirse finalmente, este reencuentro sería uno de los momentos más mediáticos de la precampaña electoral (o de la campaña de ocurrir antes del 7 de julio). Y lo sería por el distanciamiento público que existe entre ambas partes desde que Sánchez rechazara las últimas invitaciones del programa y Motos elevara el tono contra él desde su llegada a la presidencia.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno advirtió en una comparecencia ante el Grupo Parlamentario Socialista que “desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aún más feroz de insultos y descalificaciones” contra el Ejecutivo en la campaña del 23J. Y dentro de esta advertencia apuntó directamente contra la televisión: “Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a réplica. Se van a inventar barbaridades”.

Pablo Motos se dio por aludido y respondió: “Por si acaso se refiere a nosotros, yo le renuevo la invitación a nuestro presidente del Gobierno, que no quiso atender en las últimas elecciones. Yo estaré encantado de recibirle y darle la hora entera para que replique y diga lo que quiera”. Y a priori, así será si ambas partes encuentran una fecha para este reencuentro. Algo que, según el valenciano, no debería ser difícil: “También te digo, que me parece que si un presidente del Gobierno le pide a una televisión ir, cuesta entre uno y tres segundos decirle que sí. Pero bueno, igual no éramos nosotros y era Wyoming”.

Ahora, Pedro Sánchez tendría la intención de hablar tanto con Wyoming, como ya se ha confirmado, como con Motos. Y el presentador de El Hormiguero con él, claro. Entre otras cosas, del porqué del adelanto electoral, que en aquella intervención calificó de “falta de respeto a una cosa fundamental de la democracia, que es que votar tiene que ser fácil”. Porque, según su opinión, abriendo las urnas a finales de julio, en puente y con millones de españoles de vacaciones, “lo estás poniendo muy difícil”.

Según el citado medio, que Pedro Sánchez quiera ahora ir a El Hormiguero se debe a un supuesto cambio en la estrategia del presidente con los medios, la cual pasa por aceptar entrevistas con medios críticos a su gestión. Este giro lo habría provocado la entrevista que otro socialista, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dio hace unos días a Carlos Herrera en la Cadena Cope y que en La Moncloa habrían considerado un 'éxito'. De ahí que Sánchez vaya a ser entrevistado el próximo lunes por Carlos Alsina en Más de uno, de Onda Cero, otro programa y otra emisora más asociados con la derecha.