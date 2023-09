Pepa Jiménez regresó a la TV con 'Mañaneros' y explicó el motivo de su retirada y el cáncer que sufrió

Pepa Jiménez fue una de las grandes sorpresas del estreno de Mañaneros, el nuevo magacín matinal de TVE. La periodista regresa a los platós 13 años después de abandonar la televisión abruptamente.

Jaime Cantizano le dio importancia al fichaje de la famosa tertuliana, que se ha incorporado como analista a la sección de crónica social. El presentador salió del plató para recibirla; ella le esperaba tras las cámaras mirando unas pantallas desde las que podía seguir la retransmisión.

“Estoy nerviosa”, reconoció mientras agarraba del brazo al gaditano para caminar hacia el centro del estudio. Pero también se mostró “animada e ilusionada” por recuperar este viejo oficio que tantísima fama le dio en los primeros años del nuevo milenio.

El periodista le preguntó entonces por qué se había distanciado de los platós. “La televisión, en lo que se convirtió mi trabajo, no iba conmigo”, le explicó sin entrar en más detalles.

Lo cierto es que Pepa Jiménez dejó el medio tras un grave enfrentamiento con Belén Esteban en 2010 que acabó en los tribunales. La periodista, que en aquel momento colaboraba con varios programas de Antena 3, demandó a Mediaset y a La Fábrica de la Tele –productora de Sálvame y el Deluxe– por lo que se venía diciendo sobre ella en los platós de Telecinco. El juez le dio la razón, aunque la condena fue mínima.

Con aquel litigio se alejó de la televisión. Su último trabajo delante de las cámaras fue con Jaime Cantizano, y con él ha querido volver a la pequeña pantalla.

Por otro lado, la periodista quiso este lunes explicar el motivo por el que ha cambiado su aspecto físico. Muchos medios de comunicación han puesto el acento de este detalle y le ha parecido necesario contar algo que hasta ahora se desconocía.

“Hace dos años, mi hija me obligó a ir a ginecólogo a hacerme una revisión rutinaria, y me detectaron un cáncer de ovario”, declaró en Mañaneros. “Me quitaron los ovarios y los análisis revelaron que el cáncer era muy malo, malísimo. Si no llega a ser por mi hija, que me salvó la vida, ahora no estaría aquí”, reconoció.

Además, Jiménez criticó que algunos medios hayan dicho que está “irreconocible”: “Yo no he elegido estar así. He estado dos años en reposo absoluto y se me cayó el pelo, pero, afortunadamente, estoy bien, estoy aquí, ¡y de esto se sale!”, exclamó con optimismo, haciendo mucho hincapié en la importancia de hacerse controles sanitarios.