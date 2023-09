'Mañaneros' se estrenó en TVE con un reencuentro esperado por Cantizano y un anuncio sorpresa

Mañaneros se estrenó este lunes en La 1 haciendo un homenaje a todos los programas que le han precedido en la franja matinal de TVE. No son pocos los presentadores, auténticas estrellas de la televisión, que tiempo atrás saludaron a la audiencia desde este horario privilegiado. Pero ahora es Jaime Cantizano quien les toma el relevo al frente de un magacín de actualidad y entretenimiento que transcurrirá hasta las dos de la tarde.

TVE pone fecha de estreno a 'MasterChef Celebrity 8' y provoca un duelo de altura con el nuevo 'GH VIP'

Más

Antes de que Mañaneros emitiera su cabecera, con la que se daría por inaugurado el programa, se compartió con los espectadores esa breve reseña histórica sobre la franja matinal de TVE, por la que hace años pasaron José Antonio Martínez Soler (Buenos días), Jesús Hermida (Por la mañana), Pepe Navarro (El día por delante), Joaquín Arozamena (En buena hora), Javier Vázquez (De par en par), María Teresa Campos (Pasa la vida), Laura Valenzuela (Mañanas de Primera), Manuel Torreiglesias (Saber vivir), Manolo Giménez (Así son las cosas), Inés Ballester (Por la mañana), Pepa Bueno e Inmaculada Galván (Esta mañana), Mariló Montero, María Casado y Diego Losada (La mañana de La 1), Mónica López (La hora de La 1), Jesús Cintora (Las cosas claras), Ion Aramendi (Mejor contigo) y Lourdes Maldonado y Marc Calderó (Hablando claro).

“Con estos comunicadores, todos estaremos de acuerdo en que estas son las mañanas más importantes de la televisión de nuestro país”, expresó Cantizano al acabar este viaje al pasado. “Para mí supone una enorme responsabilidad seguir su legado y continuar la senda de los que han ido construyendo estas mañanas con eficacia y calidad”, agregó con orgullo.

Después, sin más dilación, el periodista gaditano dio paso a Marc Santandreu y Miriam Moreno, que le acompañarán al frente de las cámaras y repasarán los titulares más destacados de cada jornada.

En este caso, el principal foco de atención estaba sobre las catastróficas consecuencias de que la DANA ha ocasionado en el centro de España.

Su salto a la televisión matinal fue en 1987, junto a Jesús Hermida, en el programa ‘Por la mañana’.



Allí protagonizó uno de los momentos más tensos, aunque se trató de una inocentada.#Mañaneros4S @ArchivoRTVE @Pedrosantos_tve



⭕️https://t.co/HYhMVAuvjO pic.twitter.com/3PoIYQWInB — La 1 (@La1_tve) 4 de septiembre de 2023

Un programa dinámico con temas que se alternan permanentemente

Pero Mañaneros dispone de tiempo suficiente para cambiar de tercio cada dos por tres en los diferentes espacios del plató. El programa también estuvo muy pendiente de la salud de María Teresa Campos –que el domingo fue ingresada de urgencia en un hospital– y trajo una entrevista exclusiva con la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que fue asesinado por Rodolfo Sancho en Tailandia.

El nuevo magacín de TVE sacó músculo con un amplio despliegue de reporteros y colaboradores. Los asuntos de crónica social fueron comentados por María Eugenia Yagüe, Diego Reinares, Alberto Guzmán, Pedro Santos y Pepa Jiménez, que vuelve a la televisión 13 años después.

🔹@jaimecantizano acude a por Pepa Jiménez vuelve a la televisión



Nos cuenta el proceso de su enfermedad: "Del cáncer se sale, son importantísimas las revisiones"#Mañaneros4Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/KtKlG0XOXJ — Mañaneros (@MananerosTVE) 4 de septiembre de 2023

Cantizano salió del plató para recibirla. “Estoy nerviosa”, reconoció la tertuliana al ponerse de nuevo bajo los focos. Tras una exitosa carrera en los programas del corazón, Pepa Jiménez se retiró de la televisión cuando trabajaba con Jaime Cantizano. Ahora lo ha elegido a él para retomar el oficio.

“La televisión, en lo que se convirtió mi trabajo, no iba conmigo. Y hace dos años me diagnosticaron un cáncer de ovario. El resultado era malo, malísimo. Si no llega a ser por mi hija, que me hizo ir al ginecólogo, ahora no estaría aquí”, relató Jiménez antes de sentarse junto al resto de colaboradores. “Pero ahora estoy aquí, ¡y de esto se sale!”, exclamó con optimismo.

Anuncio sorpresa de la corpresentadora

Además, la copresentadora de Mañaneros, Miriam Moreno, sorprendió a la audiencia al anunciar que está embarazada de su primer hijo. Lleva tres meses de gestación y “todo va bien”, aunque a veces se encuentra “fatal”, reconoció: “Esto hay que contarlo”.

La actualidad nacional se abrió paso después con titulares destacados sobre la información política y económica que fueron analizados por otra mesa de tertulianos a la que se sumaron cuatro expolíticos: Carolina Bescansa (fundadora de Podemos), Begoña Villacís (exvicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos), José Manuel García Margallo (exministro del PP) y Guillermo Fernández Vara (senador del PSOE y expresidente de Extremadura).

El programa fue alternando sus contenidos una y otra vez para ganar agilidad y dinamismo en esta complicada franja horaria donde se emiten otros tantos magacines de contenido similar.