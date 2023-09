Jaime Cantizano, el 'Mañanero' de TVE que quiere el trono de Ana Rosa: “Hay que ir con el cuchillo entre los dientes”

Jaime Cantizano creía haber dejado atrás su etapa televisiva cuando le llegó la oferta de presentar Mañaneros, el nuevo magacín matinal de La 1 de TVE. Lleva tiempo centrado en la radio y tiene un contrato con Atresmedia, pero no podía rechazar un programa como este, posiblemente el único formato que le quedaba por hacer.

TVE presenta su 'Mañaneros' con Jaime Cantizano, que tira de youtubers y ficha a Villacís y Margallo

Más

“Ha sido una inmensa sorpresa, una alegría. Me gusta la fórmula del magacín y me gustan las mañanas. Pues ya tengo mi regalo”, confesó orgulloso en la presentación del programa, que se llevó a cabo en los estudios de Prado del Rey el pasado jueves. Este lunes 4 de septiembre se reencontrará con los espectadores de TVE a partir de las 10:45 y les acompañará durante tres horas y cuarto. El desafío no es pequeño.

Desde mayo, Cantizano y el equipo de Mañaneros han estado trabajando contrarreloj bajo la dirección de Eduardo Blanco. Ha sido un verano intenso para quienes han tenido que dar forma al magacín que producen RTVE y La Cometa TV. Con él se busca elevar los datos de audiencia de La 1 en esta franja ocupada durante el último año por Hablando claro. El programa de actualidad que presentaban Lourdes Maldonado y Marc Calderó concluyó sus emisiones el viernes para ceder el testigo a su sucesor.

Política, actualidad, sucesos y puro entretenimiento: estos son los ingredientes con los que Cantizano salta a las mañanas de TVE. La periodista Miriam Moreno y el meteorólogo Marc Santandreu le acompañarán frente a las cámaras.

¡A partir del próximo lunes, cada mañana tienes una cita para ponerte al día con @jaimecantizano, @MiriamMoreno_tv y Marc Santandreu (@marcsansa)!



ESTRENO el lunes 4 de septiembre a las 10:45 h en @La1_tve pic.twitter.com/9HTKTXof9H — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 29 de agosto de 2023

El comunicador gaditano vuelve a la cadena pública seis años después de haber presentado en ella varios formatos de entretenimiento como Objetivo Eurovisión, Jugando con las estrellas y Hit-la canción. Doce años hace que ofició el histórico desenlace de ¿Dónde estás corazón?, el programa de Antena 3 que más fama le dio.

Ahora ha tenido que hacer encaje de bolillos para combinar su programa de Onda Cero con este nuevo proyecto que apunta alto. Sin Ana Rosa Quintana en las mañanas –la presentadora ha saltado a las tardes–, Cantizano sabe que tiene una buena oportunidad para conectar con la audiencia.

“Es un momento muy interesante. Pueden ocurrir muchas cosas”, explica en un encuentro con los medios de comunicación, verTele entre ellos. Dice que no hubiera temido competir contra 'la reina de las mañanas', y aunque ese duelo no vaya a producirse, no baja la guardia: “De momento hay que ir con el cuchillo entre los dientes”.

¿Te lo pensaste mucho?

No. En el mismo momento en el que me estaba tomando el café con Eduardo [el director del programa] y me comunicó qué es lo que se quería hacer, yo dije: '¡Madre mía! Yo pensaba que ya iba a llevar una vida tranquila como comunicador radiofónico'. Siempre que me preguntaban qué es lo que me quedaba por hacer, decía que un magacín donde se combinen entretenimiento y actualidad. Mañaneros va a ser eso.

Tú hiciste la tarde en Antena 3.

Durante dos años, y fue muy divertido. Antes incluso de que existiera Espejo Público, yo hablé con Atresmedia y me dijeron que iba a hacer las mañanas. Yo quería hacerlo pero, en un cambio estratégico, me dijeron que tenía que hacer la tarde. Estaba ya Aquí hay tomate [Telecinco]. Yo me resistí, y no sabéis de qué manera. Quería hacer la mañana porque sabía lo que representaba la tarde, pero tenía contrato con la cadena e hice dos años de tarde.

He hecho mucha noche y me faltaba el tramo de la mañana. Es la primera vez que lo hago de esta manera.

Cuando aceptaste, ¿se sabía que Ana Rosa ya no estaría en las mañanas?

No lo recuerdo, aunque creo que algún dato sí existía.

¿Y tuvo que ver con tu decisión?

No. El concepto del éxito en televisión ya lo he relativizado porque ahora hay muchas opciones y es más complicado. ¿Ana Rosa estaba o no estaba? No me dio miedo, lo tuve claro; lo vamos a hacer, lo voy a disfrutar y hay que tener paciencia. Todos tenemos en nuestras carreras momentos con buenos resultados, y otros programas que no han funcionado. Y ya está, sin dramas porque eso no es lo definitivo.

¿Crees que su ausencia te va a beneficiar?

Es un momento muy oportuno. Es como si llamáramos a la pantalla para decirle al espectador: 'Oye, si estás buscando, mira lo que te ofrecemos'. Es un momento muy interesante para la mañana y la tarde. Pueden ocurrir muchas cosas.

Conoces a Susana Griso y a Ana Rosa, ¿te han dicho algo?

Las conozco a las dos. Con Ana Rosa no he podido hablar, pero con Susana estaba colaborando [en Espejo Público] hasta mayo. Susana es tremendamente generosa y ha sido muy cariñosa. No hablamos de profesional a profesional sino de persona a persona. Ella se alegra de las cosas buenas que le puedan pasar a la gente con la que está.

Sigues en la radio, ¿piensas descansar algún día?

Le tengo que agradecer muchísimo a Atresmedia el respeto y el cariño con el que me ha tratado. Tenía un compromiso previo con Atresmedia y llevo siete año haciendo Por fin no es lunes con muy buenos datos de audiencia. Estoy muy contento, la radio me ha dado grandes cosas y me ayudó a mostrar otra faceta. Ahora tengo un compromiso con Mañaneros, pero tenía un compromiso previo con Atresmedia y voy a seguir los fines de semana. Hoy en día se puede hacer radio desde casa.

¿Y descansar de Mañaneros los viernes?

No. De momento, no. De momento hay que ir con el cuchillo entre los dientes. Lo que tengo muy claro es que hay que buscar un hueco para la vida personal. En eso voy a ser inflexible porque no quiero morir: si trabajo de lunes a domingo, necesito las tardes.

A mí me educaron en el éxito y el esfuerzo. Ahora me encuentro con chavales de 25 años que me dicen: 'Vale, yo quiero trabajar y ganar dinero, pero no me quiero matar trabajando'. Están cambiando los valores. Varias generaciones nos hemos sometido al estrés, y ahora planteáis que la vida también son otras cosas.

¿Mañaneros es un programa que representa los acentos españoles?

Todos entendemos que hay que mostrarse orgulloso. Tenemos andaluces, canarios, maños, catalanes... Todo va a fluir de una manera mucho más natural y el espectador se va a sentir identificado. Se ha buscado que este programa tenga acento.

¿En la TV pública se trabaja de forma diferente, sientes otra responsabilidad?

Sí. Y voy a tener que hacer un ejercicio mental porque trabajo en una empresa los fines de semana, y trabajo en una empresa pública en la que todos los espectadores se tienen que sentir representados. Eso me supone una responsabilidad y ser especialmente cuidadoso.

¿Hasta qué punto te vas a sentir con capacidad de opinar sobre un tema concreto?

En la TV pública, el comunicador tiene que invitar a que se haga el análisis y limitar su opinión. Todos los espectadores pagan esta televisión y se tienen que ver representados.

Moderar una mesa política con esos primeros espadas...

No es algo nuevo para mí. Esto es televisión y ellos también tienen tablas al comunicar. No es algo que me preocupe.

¿Qué cambios has percibido ahora al tratar la información del corazón respecto a la etapa de ¿Dónde estás corazón??

Estamos hablando de hace 16 años. Ha cambiado radicalmente. Llegó la fórmula del reality al corazón y ahora se recupera una manera que se aleja del reality, más analítica y de entretenimiento. No sé si es más seria, pero se pretende que sea con rigor. Quien se sienta aquí, sabe de lo que habla.

¿Hay alguien de Telecinco que te gustaría robar para Mañaneros?

No soy nada nostálgico. Ha pasado mucho tiempo, es otro momento televisivo y profesional, y voy a luchar con las herramientas que tengo.

Has mantenido el contacto con Chelo García Cortés, María Patiño y Gema López, ¿te gustaría reencontrarte con algún compañero de entonces?

Nunca sabes con quién vas a coincidir en televisión. Si te mantienes en el tiempo, lo más probable es que vuelvas a coincidir con gente con la que has trabajado.

Entre corazón, política, actualidad, sucesos... ¿Qué sección es la que más te apetece hacer?

Sigo mucho la actualidad, me interesa mucho la política y tengo debilidad por los testimonios de la gente. En la radio siempre digo que hay que buscar historias de gente anónima porque hay grandes historias y la gente se siente representada.

Pepa Jiménez ha mencionado a Isabel Pantoja. ¿Ha sido una broma interna o se va a dejar caer por aquí?

La puerta de este plató es muy grande, y en el espíritu de este programa está que la gente se sienta cómoda.

¿Te están dejando participar en los preparativos del programa?

Me consultan mucho. Yo dirijo desde hace años un programa radiofónico en el que selecciono temas y colaboradores, pero aquí no quería ninguna responsabilidad porque sería imposible sobrevivir.

¿Consumes muchos magacines americanos? ¿Has aportado alguna idea que hayas tomado de esos programas?

En la televisión latina que se hace en Estados Unidos es muy recurrente la idea de tener tres presentadores. Esto me interesaba porque te ayuda a descansar y a repartir el juego. Yo he insistido mucho en la idea del entretenimiento. Ese tiene que ser el alma del programa, sin olvidar las cosas que pasan. Eso es lo que la gente está reclamando.

Hacer política y sucesos es muy complicado, pero encontrar la fórmula del entretenimiento es muy difícil.

¿Estarías abierto a hacer algo en prime time?

Dejadme sobrevivir a estos primeros meses, pero claro que estaría abierto. Quien me conoce sabe que tengo que tener un tiempo para mi vida, pero ahora, con todo lo que tengo por delante, es difícil pensar en otra cosa.