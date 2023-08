TVE presenta su 'Mañaneros' con Jaime Cantizano, que tira de youtubers y ficha a Villacís y Margallo

TVE lo tiene todo listo para el estreno de Mañaneros, el nuevo magacín de actualidad y entretenimiento que ocupará las mañanas de La 1 y sustituirá a Hablando claro desde el lunes 4 de septiembre a las 10:45.

A Jaime Cantizano, su presentador, el encargo le llegó cuando pretendía concluir su etapa televisiva. Pero el comunicador gaditano, que lleva años casi totalmente dedicado a la radio, no podía rechazar la oferta. Un programa como este es lo que le faltaba por hacer en la pequeña pantalla.

“Ha sido una inmensa sorpresa, una alegría. Me gusta la fórmula del magacín y me gustan las mañanas. Pues ya tengo mi regalo”, confesó orgulloso este jueves en la presentación del programa, en los estudios de Prado del Rey.

A Cantizano le acompañarán el meteorólogo Marc Santandreu y la periodista Miriam Moreno, además de un amplio equipo de reporteros, colaboradores y tertulianos que irán desgranando un buen puñado de titulares a lo largo de tres horas y cuarto.

Mañaneros tendrá política, corazón, crónica social y entretenimiento. “Todas las cadenas manejamos más o menos los mismos temas, pero es fundamental el tono con el que se cuentan”, apunta el presentador, que vuelve a TVE seis años después de presentar aquí, en la cadena pública, varios espacios musicales.

La estructura del programa está clara, pero su director, Eduardo Blanco, ha preferido no concretar muchos detalles sobre el orden de los contenidos para no dar demasiadas pistas a la competencia. No obstante, el esquema es “absolutamente flexible”, matiza Maribel Sánchez Maroto, directora de Magacines y Actualidad de TVE.

Ella tiene muy claro el objetivo de este espacio que también recurre a la fórmula del infoentretenimiento: “Ir donde pasan las cosas y contarlas con rigor y contexto con el único fin de que los espectadores se creen su opinión teniendo todos los elementos”.

¡A partir del próximo lunes, cada mañana tienes una cita para ponerte al día con @jaimecantizano, @MiriamMoreno_tv y Marc Santandreu (@marcsansa)!



ESTRENO el lunes 4 de septiembre a las 10:45 h en @La1_tve pic.twitter.com/9HTKTXof9H — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 29 de agosto de 2023

Sienta en su tertulia a varios expolíticos

Mañaneros tendrá una mesa política “diferente” a las que hay en otros espacios de la televisión. “Será una de las mejor compuestas”, promete el director.

Cada sección contará con sus tertulianos habituales. Para el bloque de política se recurrirá a conocidos comentaristas como Javier Aroca, Pilar Velasco, Antón Losada, Ainhoa Martínez, Toni Bolaño, Nuria Ribó y Fátima Iglesias. Pero he aquí una importante novedades: también se pedirá opinión a expolíticos como Carolina Bescansa (fundadora de Podemos), Begoña Villacís (exvicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos), José Manuel García Margallo (exministro del PP) y Guillermo Fernández Vara (senador del PSOE y expresidente de Extremadura).

Cuando se dé paso a los titulares del 'corazón' se renovará la mesa de análisis. Entonces tomarán la palabra, entre otros, María Eugenia Yagüe, Diego Reinares, Alberto Guzmán y Pepa Jiménez, una de las tertulianas más mediáticas entre 1990 y 2000. Con Mañaneros volverá a los platós tras 10 años llevando una discreta vida alejada de los focos.

“Yo estaba en mi casa, en mi mundo y en mi papel de abuela, pero me gustan Cantizano y TVE”, comenta la periodista para justificar su regreso a la pequeña pantalla.

Los 'youtubers' tendrán su sección

Mañaneros utilizará diferentes tonos y lenguajes para llegar a todos los públicos. Rafael actuará el lunes durante el programa inaugural. Después se dará la bienvenida a los actores de Cuéntame, que están rodando los últimos capítulos de la histórica serie. Y se contarán historias de la calle, del día a día de la audiencia.

Pedro Santos (el director de Viaje al centro de la tele) traerá los mejores documentos del Archivo de RTVE; Sergio Labrador hará un repaso a los programas de la cadena; y los reporteros canarios Daniel González y Alberto Catalán conseguirán las mejores historias.

Además, el magacín de Cantizano le ha echado el lazo a tres youtubers: la cocinera Adoración, el viajero Álex y el experto en finanzas y negocios Johnny Stock.

Ángel Moya, Mónica González, Gemma Peñalosa, Patricia Suárez, David Céspedes, Laura Lobo y Lucía Riaño también forman parte de algunas de las secciones que vertebrarán este magacín que producen RTVE y La Cometa TV.

Sin miedo a la competencia en una temporada de cambios

Mañaneros es una de las grandes bazas de TVE para la nueva temporada televisiva que comienza en septiembre. El programa tiene el reto de elevar las audiencias de la cadena en la franja matinal (Hablando claro no ha cumplido las expectativas) y, en el mejor de los casos, superar a sus rivales. Pero esta es una tarea complicada.

Aruseros lleva años a golpe de récord en laSexta, Antena tiene una oferta muy consolidada y Telecinco ha reformulado por completo su programación matinal, para la que ya no cuenta con Ana Rosa Quintana.

Esto último es una oportunidad. “Mañaneros viene para quedarse, para que TVE alcance el liderazgo en las mañanas. Hemos ido al mercado a comprar los ingredientes más frescos, y ahora hay que cocinarlos”, esgrime el director del programa.

Y Cantizano, aunque pide “paciencia” con los primeros datos de audiencia, no se pone límites; no en la televisión pública: “Estoy muy sorprendido. Uno conoce el músculo que tiene RTVE, sus puntos fuertes, pero me ha sorprendido mucho a todos los niveles. Siento que me estoy subido en un auténtico transatlántico mañanero”.