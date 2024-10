Petra Martínez desvela que quiso abandonar 'La que se avecina' por las críticas a su personaje: “Estaba asustada”

Mediaset ha estrenado un nuevo episodio de El trastero de La que se avecina, videopodcast en el que se revelan algunos secretos de la mítica serie, con Alberto y Laura Cabllero como presentadores. Esta vez, el espacio ha recibido la visita de Loles León y Petra Martínez, que han compartido algunas anécdotas.

Así pues, Petra Martínez ha desvelado que estuvo a punto de abandonar la ficción: “Yo al principio estaba un poco asustada”, empezó diciendo la intérprete de Doña Fina. “Quisiste marcharte”, apuntó Alberto Caballero.

“Un día Petra vino muy preocupada diciendo: 'Creo que no estoy haciendo muy bien mi trabajo, porque me están diciendo unas cosas feísimas por las redes. Yo os pido perdón y me voy, porque mi personaje cae fatal'”, señaló el guionista. “Esto es una familia, es un clan. Es como un lobby y la gente te tiene que aceptar y apadrinar. ¿Y qué ha pasado después?”, prosiguió Caballero al tiempo que la actriz reconocía que ahora solo recibe cariño.

Loles León señaló que muchas veces esas críticas son una cuestión “de envidia” y recordó su salida de Aquí no hay quien viva: “Cuando me fui yo en aquel momento, algunas me decían: 'Qué bien has hecho en irte, aquello no era para ti...'. Y la siguiente temporada a estas las veía allí trabajando. Te lo juro. Ahí yo entendí lo que es la vida y entendí lo que es este trabajo. Quítate tu pa ponerme yo”, sentenció, sin desvelar de quién se trataba.