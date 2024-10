Fernando Tejero avisa de su escasa participación en la temporada 15 de 'La que se avecina' y explica el porqué

Marc Giró recibió este martes a Fernando Tejero en el Late Xou de La 2. El actor visitó el programa de TVE, donde contó algunas anécdotas divertidas sobre su carrera profesional y dio algunas pistas sobre los proyectos en los que actualmente está involucrado. Entre ellos, el cordobés habló de su participación en la decimoquinta temporada de La que se avecina, desvelando un dato clave que decepcionará a algunos de los fans de la ficción.

Tras hablar de Camino al zoo, su actual obra de teatro, el presentador preguntó a su invitado por su próxima película y por el futuro de Fermín Trujillo, su personaje en la histórica comedia de Telecinco y Amazon Prime Video. “Estás con Amenábar y también con La que se avecina. Estás partiendo la pana”, celebró el catalán, aprovechando la ocasión para felicitar a Estopa y a La Revuelta por sus respectivos Premios Ondas.

“No sé si lo tendría que revelar, pero salgo en un capítulo solamente”, declaró Tejero, desvelando su escasa aparición en los nuevos capítulos de la serie, que verán la luz el próximo 18 de noviembre con el lanzamiento de sus tres primeros episodios. Enseguida, el andaluz explicó los motivos de este inesperado hecho. “Es que estaba en la peli de Amenábar y también en otros proyectos”, argumentó el actor.

“Vuelve La que se avecina y Fernando Tejero va a estar ahí aunque sea en un capítulo”, destacó Giró antes de que el intéprete avanzase también algunos datos de su película con Amenábar. “Por ahora, no me dejan mucho, pero me he enamorado de Amenábar. A partir de trabajar con él entiendes por qué es tan genio”, elogió el actor, asegurando que el director le regaló “el personaje más bonito de la película”. “Se llama Blanco de Paz y es una marica mala... Y ya no puedo decir más”, senteció antes de que el presentador cambiase de tema.

'La que se avecina' renueva por des tomparadas más

Aprovechando el marco del South International Series Festival de Cádiz, al que acude verTele, La que se avecina ha presentado esta semana su decimoquinta temporada, que llegará a Amazon Prime Video el próximo lunes 18 de noviembre y en un futuro no muy lejano también se dejará ver en abierto a través de Telecinco, su casa y primera ventana original.

Y justo eso, su futuro, era la gran duda. Porque de momento LQSA tenía firmado hasta esta temporada 15. Así que las principales preguntas aprovechando la rueda eran claras: ¿Va a renovar La que se avecina? ¿O acabará en esta temporada 15? No ha hecho falta hacerlas, porque los responsables de Mediaset y Amazon Prime Video tenían ganas de hacer el anuncio: “Hemos renovado dos temporadas más La que se avecina. Tenemos La que se avecina para rato. Dos temporadas más de 8 episodios, en 2025 y 2026”.

Así lo anunciaba Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España y Portugal, tras la introducción de Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España; que celebraraba el acuerdo con la plataforma: “Es probable que si no llega a ser por la colaboración con Amazon Prime Video, no podríamos haber seguido con esta producción. Así que la colaboración ha sido vital, y nos alegra mucho poder seguir adelante”.

Entre bromas de Barrois por conseguir que no se filtrara, Alberto Caballero, creador, productor ejecutivo y guionista de La que se avecina; se mostraba pletórico: “Estamos encantados de la vida. Según me hago mayor, pesa menos mi satisfacción personal que lo que supone para mucha gente. Cuando por la calle te agradecen los efectos casi terapéuticos de la serie, tienes la obligación moral de seguir”. En el mismo tono, Caballero añadía: “Estamos en una especie de síndrome de Estocolmo con nuestros fans. Es inexplicable, como si te tocara un euromillón, pero mejor porque el dinero luego te trae problemas, y el amor que nos muestran no”.

El creador y guionista incidió en que ha sido una decisión muy pensada: “Lo hablamos uno a uno con todos los actores, para ver si queríamos seguir en esta rueda maravillosa, y todos dijeron que sí”. Y reflexionó sobre la importancia de LQSA: “Es un caso extraordinario, y nuestro deber moral es seguir viendo qué pasa con esto, porque desafía todas las lógicas de la industria audiovisual en cuanto al desgaste de todo. Empezamos en 4:3, pasamos al HD, hemos tenido que cambiar las cámaras cuatro veces, nos hemos convertido al streaming en plataformas...”. Que La que se avecina demostrase ser la serie más vista también en Amazon hizo que Caballero bromeara con que, después de la llegada que tuvieron las plataformas en la que parecía que “nos iban a enseñar a hacer series”, su éxito haya permitido que “un poquito menos de tontería para el sector no nos viene mal”.