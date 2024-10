Las preguntas de Marc Giró por la preocupación sobre la inmigración: “¿Querer ser español, está bien o mal?”

Marc Giró dedicó su monólogo inicial este martes en el Late Xou de La 2 a hablar de un asunto que le tiene “preocupado” hasta el punto de “no sacárselo de la cabeza”. El presentador introdujo a qué se refería: “Según una encuesta publicada por El País, el 57% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en España. Y claro, a mí me surgen varias preguntas”, lo que le sirvió para iniciar un monólogo crítico con la percepción de la inmigración.

“¿Todas estas personas que creen que hay demasiados inmigrantes son demógrafos? ¿Tanto demógrafo hay en España? A ver si en lugar de demasiados inmigrantes, lo que hay es un exceso de demógrafos aficionados, por favor”, empezó, para proseguir con sus dudas: “¿Cómo han notado estas personas que el aforo en España está completo? ¿Qué vas, por la calle más estrecha? ¿Este verano qué ha pasado, que no te cabía la toalla en la playa de la de inmigrantes que estaban ahí retozando? Porque esa es otra: hay mucha gente que cree que los inmigrantes vienen a España a vaguear, pero yo diría que los inmigrantes no son gilipollas, si quisieran tomar el sol, harían turismo”.

Sin detenerse y transformando sus opiniones en preguntas, Giró siguió adelante: “Otra pregunta: ¿Cómo reconoces tú a los inmigrantes para saber que hay superávit? ¿Esto exactamente cómo funciona? ¿Los detectas con unas antenas mágicas que pitan cuando te cruzas con uno por la calle, lo hueles en plan sabueso, o acaso tienes un superpoder que te permite detectar quién es y quién no es inmigrante? Y luego vas por la calle sumando inmigrantes con la calculadora del móvil”.

Al presentador le habían surgido muchas más dudas: “Más preguntas: ¿Cuántos inmigrantes son ”demasiados inmigrantes“? ¿Esto exactamente cómo se decide? Y luego como deben ser vasos comunicantes, ¿también hay cupo para ser español? O sea: ¿cuántos españoles son ”demasiados españoles“? Y además, en qué quedamos: ¿No estabas tan orgulloso de ser español? ¿Entonces qué problemas tienes con las personas que quieren ser españolas? Porque chico, no hay quien te entienda, de verdad te lo digo”.

Giró se dirigió entonces a ese grupo que elige qué es ser español, y qué españoles les gustan y cuáles no: “Te molestan los independentistas, que no quieren ser españoles, pero también te molestan los inmigrantes que quieren ser españoles. ¿Querer ser español, está bien o está mal? ¿En qué quedamos?”. Y también a ellos les dirigió una cuestión apuntando a las muertes que provoca el drama migratorio: “Y por cierto: con los inmigrantes que sobran según tus cálculos, ¿qué hacemos? ¿Los lanzamos al mar y los ahogamos?”.

El presentador acabó con otras dos dudas ampliadas: “Y dos cosas más para finalizar: ¿Tú cómo sabes que nosotros no somos inmigrantes, qué tú no eres inmigranta? ¿Estás seguro que no tienes antecedentes migratorios? ¿O es que tu familia estaba aquí desde el big bang? ¿Qué pasa, que de la tierra emergió España, y al mismo tiempo emergió tu familia y tu blasón?”.

La segunda y última, antes de iniciar el programa, cerró el círculo de sus dudas: “Y para finalizar, compatriota: ¿qué planes tienes tú para el futuro, para cuando suba el nivel del mar a causa de la crisis climática y tengamos que abandonar a toda hostia la costa mediterránea y migrar hacia Dinamarca?, que por cierto me han dicho que se están poniendo finos con el tema de la inmigración. ¿Tú, qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo creo que en Dinamarca también creen que hay 'demasiados inmigrantes'”.