Marc Giró reabrió su 'Late Xou' en La 2 con récord y un alegato por Broncano: “El que quiere romper España soy yo”

Late Xou con Marc Giró volvió este martes 8 de octubre con el estreno de su segunda temporada en La 2, donde contó con Maruja Torres y Antonio de la Torre como invitados principales. Una entrega que llegaba rodeada de expectación por el arranque del nuevo curso, y que marcó un un pequeño gran hito en su trayectoria en TVE.

El late show inició su nueva temporada con el que es hasta ahora su récord histórico de audiencia en el canal: un 4.7% de cuota y 464.000 espectadores entre las 22:57 y las 00:00h. Un dato importante para una cadena como La 2 que puede abrir un interesante debate en la cadena pública, ahora que cuenta con un access prime time potente como La Revuelta que podría dar lugar a una nueva estrategia que pase por tratar de integrar una oferta de late night tras un prime time más reducido en La 1.

Hipótesis aparte, lo cierto es que Late Xou con Marc Giró sorprendió en este inicio de curso con un aplaudido número musical de apertura protagonizado por el propio presentador, al estilo cabaret y con plumas rosas. “Vivo de mi pluma, así que desplumo hasta el asfalto”, cantó el showman.

Marc Giró: “Quien quiere romper España soy yo”

Tras este arranque Giró dio paso a su monólogo inicial, en el que abordó dos de los temas de máxima actualidad que tienen “revuelta” a España y que le implican a él directamente por catalán y por presentador de un formato de RTVE.

“España está revuelta por dos motivos fundamentales. El primero, el tema de la financiación singular para Catalunya que va conseguir que yo tenga más problemas socioafectivos por ser catalán que por ser mariquita. Me cruzo con gente que me mira mal porque piensa que les voy a robar la cartera. Toda mi vida reprimiendo la pluma, por favor, y ahora resulta que habría tenido que disimular el acento”, comenzó bromeando el cómico.

“Está todo muy revuelto también por culpa de las noticias falsas y los bulos. Hay que acabar con esto radicalmente, es una plaga”, prosiguió Marc Giró, refiriéndose a todo lo que se ha publicado en los últimos meses sobre la llegada de La Revuelta a La 1. En tono cómico, comentó que “se ha publicado que David Broncano quiere romper España, ¡esto no es verdad, es un bulo! ¡El que quiere romper España soy yo! ¡A ver si os informáis mejor!”.

En ese sentido, el presentador del Late Xou dijo que “también se ha publicado que Broncano cobra 14 millones de euros por presentar La Revuelta. Por favor... eso tampoco es verdad. Él mismo lo ha desmentido, ¿cómo va a cobrar 14 millones de euros ese señor? ¡El que cobra 14 millones por presentar esto soy yo!”.

“Se ha publicado que Pedro Sánchez ha sido quien personalmente ha colocado a dedo al pobre de David Broncano en TVE con lo bien que estaba en la cosa espacial donde estaba. ¡Eso también es falso! Pedro Sánchez a quien ha colocado aquí es a mí. Porque yo, a causa de este cuerpo diseñado para el pecado, valgo más por lo que callo que por lo que digo. Si yo hablara y mostrara unas diapositivas que tengo en una caja fuerte en Suiza se cae España”, bromeó también.

Siguiendo con la ironía, Giró comentó que “Pedro Sánchez me llamó y me preguntó qué quería por mi silencio. Le dije que un programa de cocina diario no. Le pedí presentar el Telediario de la noche, y acabé con un late night copiando a los americanos”.

Para concluir el monólogo, desveló cómo su Late Xou está diseñado desde Moncloa: “Si no hay un cámara nos mandan a un ministro para sustituirlo. El otro día estuvo Félix Bolaños de regidor, pero también ha estado Montero para ponernos los tickets y Óscar Puente para los taxis, porque como nos ponga un tren, tela...”.

Más allá de este monólogo inicial, Marc Giró contó en su programa con las entrevistas a Maruja Torres y Antonio de la Torre, la actuación musical de Ana Guerra y la sección de Candela Peña, que continúa como una de las colaboradoras estrella de esta temporada junto a la recién incorporada Yolanda Ramos.