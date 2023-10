El pique de David Beckham con Victoria en su reality en Netflix por decir que es de “clase obrera”: “Sé sincera”

Netflix estrenó este miércoles 4 de octubre Beckham, docurreality de cuatro entregas en las que se hace un repaso a la vida personal y profesional de David Beckham. El programa cuenta con la participación de su mujer, Victoria Beckham, con la cual protagoniza un divertido pique que en las últimas horas se ha convertido en viral.

Se trata de un momento en el que la exintegrante de las Spice Girls se encuentra relatando a cámara cómo recuerda su infancia: “Venimos de familias que han trabajado mucho. Somos de clase obrera”, asegura la celebrity, siendo interrumpida por su marido al instante.

“¡Se sincera!”, le grita el exfutbolista inglés desde otra habitación. “Estoy siendo sincera”, le responde Victoria, mientras el deportista insiste en su regañina. “Sé sincera”, le pide otra vez David mientras asoma su cabeza a través de una puerta. “Soy sincera”, replica ella de nuevo.

En ese momento, David Beckham decide lanzar una pregunta para desmontar la tesis de su esposa: “¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?”, soltó el protagonista del documental. “Depende”, responde la empresaria, intentando evitar la cuestión. “En los 80, tenía un Rolls Royce...”, acaba reconociendo mientras su pareja le daba las “gracias” desde la lejanía.

Así es la sinopsis de 'Beckham' en Netflix

La serie documental de cuatro partes Beckham es la crónica de la vida de una estrella mundial del fútbol e icono cultural. David Beckham es una de las personas más célebres del planeta, pero pocos lo conocen bien. Su historia está marcada por los altibajos, desde sus humildes comienzos como chico de clase obrera del este de Londres hasta la motivación y tenacidad que lo llevaron a triunfar y su lucha por compaginar la ambición con el amor y la familia. La serie muestra esa vertiginosa trayectoria y ofrece una historia asombrosa, intimista y definitiva de uno de los deportistas más famosos y mediáticos de todos los tiempos.

En Bekham, el oscarizado Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove) y John Battsek (Un día de septiembre, Searching for Sugar Man, Winter on Fire), premiado con el Óscar y el Emmy, han disfrutado de un acceso sin precedentes a David, su esposa Victoria, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo. El resultado es un retrato íntimo de un hombre, así como una crónica del deporte y el mundo de los famosos en la posmodernidad.