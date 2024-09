El 'pique' de Roberto Leal y Ana Guerra al reencontrarse en 'Pasapalabra': “¡Pues no se nota!”

Cada vez que Ana Guerra visita el plató de Pasapalabra se reencuentra con Roberto Leal. Ambos están unidos por una bonita amistad desde que coincidieron en Operación Triunfo 2017, donde ella era una jovencísima concursante y él, un presentador a punto de rozar el estrellato.

Este jueves volvieron a pasar la tarde juntos en el concurso de Antena 3. “Te he estado observando y cada vez te veo más joven. Estás guapo”, le dijo ella nada más arrancar el programa. “Me cuido mucho, hago deporte y me tiro proteínas por la cara”, le explicó el sevillano.

Al ver que entre ellos había tan buen rollo, Luis Piedrahita les preguntó si querían un poco de intimidad: “Si queréis os dejamos solos”, bromeó el humorista. “Somos muy amigos y siempre es una alegría tenerte aquí”, reaccionó el presentador.

Esa amistad es la que provoca momento tan divertidos como los que vivieron durante la grabación de Pasapalabra.

Aunque la canaria es amante de la música setentera, no fue capaz de adivinar el nombre de uno de los temas que sonó en el plató, circunstancia esta que ambos aprovecharon para protagonizar un pequeño pique en clave de humor.

“No tengo ni idea de esta canción, y me parece fatal porque habéis ido a meter el dedo en la llaga”, se quejó ella. “Tú puedes decir que en los años 70 no habías nacido”, le propuso el showman. “Ya, pero es que, musicalmente, soy muy de esa época”, se fustigó la cantante. “¡Pues no se nota!”, sentenció su compañero entre risas.