Pocholo asegura que no está en 'GH VIP' por un tema económico: “Pensé que estaba dentro, pero no pudo ser”

La casa de GH VIP reabrió el jueves sus puertas con 18 concursantes en liza, entre los cuales no estaba Pocholo Martínez-Bordiú. El simpar aristócrata volvió a la primera plana televisiva hace unos meses con motivo de la participación de su sobrino, Bosco, en Supervivientes 2023. Y desde entonces, su nombre empezó a sonar con fuerza para participar en el regreso de Gran Hermano VIP. Sin embargo, llegó el estreno y Pocholo no apareció por ningún lado.

Ahora, y a través de un vídeo en Instagram, él mismo ha explicado cómo de cerca estuvo de entrar el jueves en la casa de Guadalix de la Sierra. Pocholo asegura que llegó “hasta el final” del casting, pero que se cayó de la lista definitiva porque “no hemos llegado a un acuerdo económico”. “Es alucinante que subiendo la audiencia y siendo yo, esta gente no se ponga las pilas”, señala.

“Tampoco pido mucho, pero me hubiera gustado ir, la verdad. Lo tenía claro y estaba con toda la potencia para ir y divertirme con vosotros. Pues nada, a casita, Pocho. Esta gente ha preferido a otras personas antes que a mí. Pero yo decía: '¿Cómo es posible que por dos pesetas, ¡dos pesetas!, no me lleven?'”, comenta.

“A veces la ilusión que te ilusiona te desilusiona”, prosigue Pocholo, que a lo largo del vídeo repite en infinidad de ocasiones que él quería ir a GH VIP. “La gente me lo pedía, es divertido y me gusta hacer televisión. Y a vosotros os gusta verlo en casa”, dice. “Pensé que estaba dentro, pero no pudo ser” añade antes de reconocer que su no entrada en el reality de Telecinco le ha dejado un “mal rollo” encima.